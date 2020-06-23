Французский аналитик: война в Ливии – месть Путина Западу • 112 • Война

На Западе озабочены активным влиянием России на военно-политическую ситуацию в Ливии. Большую статью о роли Владимира Путина и РФ в ливийском кризисе опубликовал французский аналитик Жан-Клод Галли в «Le Courrier de Russie».





Европа сама виновата в происходящем

Девять лет назад международная коалиция, созданная Вашингтоном, Парижем и Лондоном в обход ООН, создала все условия для полной хаотизации и дезорганизации некогда самого богатого африканского государства. Ливийская джамахирия, усердно создававшаяся Муаммаром Каддафи и его единомышленниками, рухнула под ударами повстанцев и поддерживавших их сил западной коалиции.



Сам Каддафи был убит, а Ливия превратилась в «новое Сомали». С тех пор вот уже девять лет гражданская война в стране не прекращается. Как единое политическое пространство Ливия перестала существовать, а целые районы оказались в руках террористических и криминальных группировок.



Снабжение кланов, племен, группировок и банд оружием продолжается, несмотря на международное эмбарго: и западные, и восточные страны показывают свое пренебрежение к запретам ООН, буквально наводняя Ливию оружием. Сегодня в Ливию поставляется все - от старых советских образцов стрелкового оружия до новейших турецких беспилотников.



В то же время, французский автор признает, что события, которые сегодня происходят в Ливии и в зоне Сахеля в целом явились непосредственным результатом европейской, в том числе (и в первую очередь) и французской политики на Африканском континенте. Франция позволила дестабилизировать Сахель, а Россия и Турция стали важнейшими игроками в ливийской политике именно благодаря ошибкам, допущенным Парижем.



В итоге в Ливии, Мали и ряде других стран Северной и Западной Африки закрепились террористы, транспортные артерии Сахеля превратились в каналы нелегальной миграции, наркоторговли и торговли людьми. Европа, кстати, сейчас расплачивается за свои действия в Ливии и огромным потоком мигрантов, следующих со всей Тропической Африки именно через эту страну.



Ответ российского президента

Как пишет Жан-Клод Галли, российское военное присутствие в Сирии и активное участие в поддержке войск маршала Халифы Хафтара в Ливии можно рассматривать как ответ Западу на экспансию НАТО в Восточной Европе.





На Западе любят акцентировать внимание на связях маршала Хафтара с российским военным ведомством

Конечно, по мнению Галли, в политике российской стороны в Ливии присутствует и экономический расчет, поскольку никто не отменял заинтересованность в ливийских нефти и газе, в ее портах, но на первом плане все же находится стремление симметрично ответить Западу на действия вблизи российских границ. Это своеобразная месть со стороны Путина, как считает французский аналитик.



Реджеп Эрдоган уже ставит условия Европе, опираясь на преимущества географического положения Турции: мигранты из стран Ближнего и Среднего Востока могут попасть на Балканы и далее в Центральную Европу через Малую Азию. Точно также может повести себя и Владимир Путин, если ему удастся установить контроль над Ливией (не важно, руками ли Хафтара или Фаиза Сараджа). Ведь Ливия тоже представляет собой важнейший перевалочный пункт для нелегальной миграции и потока беженцев.



Впрочем, французский публицист подчеркивает, что вряд ли Путин ставит подобные соображения на первое место:



Я держу пари, что глава российского государства будет испытывать огромное удовлетворение, не говоря уже о сильном личном удовольствии, от мести западным державам, которые, по его мнению, в 2011 году попирали российские интересы, в том числе в Ливии. На Западе озабочены активным влиянием России на военно-политическую ситуацию в Ливии. Большую статью о роли Владимира Путина и РФ в ливийском кризисе опубликовал французский аналитик Жан-Клод Галли в «Le Courrier de Russie».Девять лет назад международная коалиция, созданная Вашингтоном, Парижем и Лондоном в обход ООН, создала все условия для полной хаотизации и дезорганизации некогда самого богатого африканского государства. Ливийская джамахирия, усердно создававшаяся Муаммаром Каддафи и его единомышленниками, рухнула под ударами повстанцев и поддерживавших их сил западной коалиции.Сам Каддафи был убит, а Ливия превратилась в «новое Сомали». С тех пор вот уже девять лет гражданская война в стране не прекращается. Как единое политическое пространство Ливия перестала существовать, а целые районы оказались в руках террористических и криминальных группировок.Снабжение кланов, племен, группировок и банд оружием продолжается, несмотря на международное эмбарго: и западные, и восточные страны показывают свое пренебрежение к запретам ООН, буквально наводняя Ливию оружием. Сегодня в Ливию поставляется все - от старых советских образцов стрелкового оружия до новейших турецких беспилотников.В то же время, французский автор признает, что события, которые сегодня происходят в Ливии и в зоне Сахеля в целом явились непосредственным результатом европейской, в том числе (и в первую очередь) и французской политики на Африканском континенте. Франция позволила дестабилизировать Сахель, а Россия и Турция стали важнейшими игроками в ливийской политике именно благодаря ошибкам, допущенным Парижем.В итоге в Ливии, Мали и ряде других стран Северной и Западной Африки закрепились террористы, транспортные артерии Сахеля превратились в каналы нелегальной миграции, наркоторговли и торговли людьми. Европа, кстати, сейчас расплачивается за свои действия в Ливии и огромным потоком мигрантов, следующих со всей Тропической Африки именно через эту страну.Как пишет Жан-Клод Галли, российское военное присутствие в Сирии и активное участие в поддержке войск маршала Халифы Хафтара в Ливии можно рассматривать как ответ Западу на экспансию НАТО в Восточной Европе.Конечно, по мнению Галли, в политике российской стороны в Ливии присутствует и экономический расчет, поскольку никто не отменял заинтересованность в ливийских нефти и газе, в ее портах, но на первом плане все же находится стремление симметрично ответить Западу на действия вблизи российских границ. Это своеобразная месть со стороны Путина, как считает французский аналитик.Реджеп Эрдоган уже ставит условия Европе, опираясь на преимущества географического положения Турции: мигранты из стран Ближнего и Среднего Востока могут попасть на Балканы и далее в Центральную Европу через Малую Азию. Точно также может повести себя и Владимир Путин, если ему удастся установить контроль над Ливией (не важно, руками ли Хафтара или Фаиза Сараджа). Ведь Ливия тоже представляет собой важнейший перевалочный пункт для нелегальной миграции и потока беженцев.Впрочем, французский публицист подчеркивает, что вряд ли Путин ставит подобные соображения на первое место: Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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