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Французские военные через Twitter высмеяли Трампа
13 ноября 2018, 06:39 • 85 • В мире
В официальном Twitter-аккаунте французских сухопутных войск, появилась запись, в которой высмеивается поведения президента США Дональда Трампа, который испугался посещать американское мемориальное кладбище в Париже из-за дождя.
Президент США Дональд Трамп, испугавшийся в Париже дождя и из-за этого не посетивший американское мемориальное кладбище, стал объектом для насмешек французских военных. Запись в Twitter, на которой трамп высмеивается, размещена в официальном аккаунте французских сухопутных войск.
На фотографии, размещенной в Twitter изображен солдат, преодолевающий полосу препятствий. Надпись под фотографией также явно намекает над Трампа и его конфуз: «Идет дождь, но это не имеет значения. Мы остаемся мотивированными».
Многие пользователи стали сразу же отставлять издевательские комментарии по поводу Трампа. Напомним, что глава Белого дома, будучи в Париже отказался посещать американское мемориальное кладбище на том основании, что идет сильный дождь.
Позже французские военные разместили другой твит, в котором поблагодарили своих подписчиков за поддержу и заявили, что «нет никакой аллюзии в этих обычных действиях военнослужащих сухопутных войск, которые проходили этим утром под дождем».
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