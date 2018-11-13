Французские военные через Twitter высмеяли Трампа

В официальном Twitter-аккаунте французских сухопутных войск, появилась запись, в которой высмеивается поведения президента США Дональда Трампа, который испугался посещать американское мемориальное кладбище в Париже из-за дождя.

Президент США Дональд Трамп, испугавшийся в Париже дождя и из-за этого не посетивший американское мемориальное кладбище, стал объектом для насмешек французских военных. Запись в Twitter, на которой трамп высмеивается, размещена в официальном аккаунте французских сухопутных войск.

На фотографии, размещенной в Twitter изображен солдат, преодолевающий полосу препятствий. Надпись под фотографией также явно намекает над Трампа и его конфуз: «Идет дождь, но это не имеет значения. Мы остаемся мотивированными».

Многие пользователи стали сразу же отставлять издевательские комментарии по поводу Трампа. Напомним, что глава Белого дома, будучи в Париже отказался посещать американское мемориальное кладбище на том основании, что идет сильный дождь.

Позже французские военные разместили другой твит, в котором поблагодарили своих подписчиков за поддержу и заявили, что «нет никакой аллюзии в этих обычных действиях военнослужащих сухопутных войск, которые проходили этим утром под дождем».