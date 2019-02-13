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Французские политики приедут на пятилетие воссоединения Крыма с Россией

13 февраля 2019, 20:54  •  140 • В России

В марте, когда Крым будет отмечать пятилетие воссоединения с Россией, на полуостров приедет делегация французских политиков во главе с депутатом Национального собрания Тьерри Мариани.

- Тьерри Мариани и те, кто был с ним, конечно, приедут на пятилетие крымского референдума. Они снова приедут в Крым, в Севастополь, будут с нами. Благодаря этим поездкам тогда Европа узнала о том, что в Крыму отнюдь не порабощенное население, а там счастье от того, что Крым и Севастополь вернулись в родную гавань - в состав Российской Федерации. Потом многие из этих политиков потеряли мандаты депутатов Национального собрания Франции, но от этого они не оставили свою приверженность здравому смыслу, - заявил в среду в эфире Радио «Комсомольская правда» глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, делегация французских депутатов и сенаторов первой прорвала политическую изоляцию Крыма, посетив его в 2015 году и посмотрев на его жизнь в составе России своими глазами. Второй визит французов Слуцкий организовал в 2016 году.

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