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Французские генералы предупреждают...

13 мая 2021, 00:05  •  38 • В мире
«О возвращении чести и долга в ряды политического класса»
По недавним опросам общественного мнения, поддержка во Франции лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен выросла за последний год на 3%. Одной из причин этого стала внутренняя политика президента Эмманюэля Макрона.
Сам президент замечать падение своего авторитета не хочет. Он намерен баллотироваться в 2022 году на второй срок. К 2025 году, заявляет Макрон, проявятся заголовки о «превосходной индустриальной Франции – авангарде зеленого прогресса».
Одновременно по инициативе отставного офицера Жан-Пьера Фабр-Бернадака (Jean-Pierre Fabre-Bernadac), ныне редактора сайта Place Armes, около двадцати генералов, сотня старших офицеров и более тысячи других военнослужащих подписали призыв «о возвращении чести и долга в ряды политического класса». Обращение разошлось по СМИ и всколыхнуло общественное мнение. Документ был приурочен к 60-летию мятежа в армии против политики президента де Голля (21.04.61), но параллель с сегодняшним положением очевидна.
Генералы считают, что неконтролируемая миграция и исламизация Франции поставила страну на грань гражданского конфликта. Они поддерживают протесты «жёлтых жилетов» (коренных французов). Среди вопросов, которые они ставят, есть и такой: почему мы своим трудом содержим паразитов?
«Мы еще десять лет назад предсказывали, что учителей будут обезглавливать прямо перед их школами. Власти не замечают процесса исламизации и африканизации, а насилие растет изо дня в день. Если власть имущие и дальше будут игнорировать происходящее, нас ждет разрастание хаоса и гражданская война с тысячами жертв», – пишут авторы обращения. Они выражают готовность поддержать политика, который обеспечит защиту нации.
Реагируя на обращение военных, Марин Ле Пен обратилась к ним с призывом поддержать ее на выборах 2022 года. У нее есть основания для таких призывов. По статистике, 67% опрошенных считают, что она будет надежным и ответственным президентом, способным на решительные поступки.
Настроения во французской армии объяснимы. С 2015 года армия наряду с полицией патрулирует вокзалы, аэропорты, охраняет церкви и синагоги, другие учреждения. Военнослужащие хорошо знают ситуацию на местах. Насколько серьезно Елисейский дворец отнесся к заявлению генералов, говорит высказывание министра обороны Франции Флоренс Парли: «Эти генералы-отставники призывают к государственному перевороту или разжигают раскол в стране, но что меня больше всего шокирует – Марин Ле Пен призвала их поддержать ее на выборах!»
А министр промышленности Аньес Панье-Рунакер пренебрежительно заявила о «призыве к восстанию генералов в шлепанцах».
Однако к историческому эпизоду, о котором напомнили генералы, стоило бы отнестись серьёзно. Война 1956-1962 гг. в Алжире, которую вел алжирский Фронт национального освобождения, началась с нападений на французских колонистов в Алжире. Тогда Франция узнала, что такое массовая ненависть, сопровождаемая насилием; её объектом стали 1.5 млн. проживавших в Алжире французов. Президент де Голль, понимая, что эта война разрушает Францию, организовал референдум о самоопределении Алжира. В ответ на это возникла секретная армейская организация ОАС, лозунгом которой было "Алжир останется французским". ОАС готовила вооруженный мятеж. В состав её руководства входили несколько генералов и десятки высших офицеров французской армии. Мятеж начался 21 апреля 1961 года. В этот день ОАС организовала в Париже взрыв в аэропорту Орли, на Лионском и Аустерлицком вокзалах. Де Голль только по счастливой случайности избежал бомбы на пути его кортежа. Военные захватили казармы в Алжире и в Париже, десантники выдвинулись на захват военно-командных центров. В тот же день де Голль ввел в действие статью 16 конституции, предоставившую ему неограниченные права и подчинил верные войска своему прямому командованию. Следуя его призыву, 12 миллионов человек в знак протеста против действий генералов объявили всеобщую забастовку, сопровождавшуюся массовыми демонстрациями и митингами протеста.
Путч был подавлен, его организаторы осуждены на разные сроки заключения.
Сегодня ситуация выглядит иначе, хотя межэтнический конфликт все тот же. Ещё в 2005 г. во Франции состоялась «революция предместий», когда полыхали более ста городов. Главным требованием бунтарей было: «Пусть полиция не суётся в наши кварталы!» Власти Франции не хотят понимать, что в стране сформировалось параллельное общество со своими экономикой, общественной жизнью, политическими и религиозными авторитетами, языком. Жизнь многих пришлых протекает, почти не соприкасаясь с официальными властями: от колыбели до могилы они живут по своим законам. Попытка властей нарушить это положение и навязать законы государства и привела к «революции предместий».
Европейский мультикультурализм ведёт к тому, что теряется смысл интеграции пришлых. Когда туристам говорят, что не стоит в Париже наведываться в определенные кварталы, это означает, что в стране не всё в порядке. Большие агломерации в городах фактически игнорируют государство. И генералы напомнили нации о том, что видно и так.
Президент Макрон не нашел ничего лучшего, как затеять проверку в армии на предмет выявления солдат и офицеров, симпатизирующих генералам-отставникам.
Позволят ли эти меры узреть к 2025 году «превосходную индустриальную Францию – авангард зеленого прогресса»?
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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