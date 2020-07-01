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Французские читатели защитили Путина и русских
01 июля 2020, 04:00 • 71 • В мире
Французы защитили Путина и поддержали русских после парада Победы в Москве. В комментариях к материалу газеты Figaro простые читатели похвалили жителей России за патриотизм и написали, что на Западе происходят диаметрально противоположные процессы. Русские гордятся своей историей в то время, как на Западе сносят памятники, отмечают французы.
Французские читатели заступились за президента России Владимира Путина и русских после парада Победы, который прошёл в Москве 24 июня. В комментариях к материалу газеты Figaro с заголовком "Владимир Путин демонстрирует военную мощь и патриотизм жителей России" французы поддержали русских.
Они заметили, что русским даже во время пандемии удалось провести отличный парад, который невозможно сравнивать с праздничными мероприятиями во Франции.
"Смешно, русские так архаичны со своим парадом! То ли дело Запад! Валить памятники или покрывать их масляной краской, а то и экскрементами, - это, конечно, куда современнее, чем парад в России. На нашем-то прогрессивном Западе…" - написала пользователь anna, цитирует ИноСМИ.
Французы также напомнили, кто на самом деле остановил продвижение Гитлера на восток. Комментаторы отметили, что американцы вступили в бой лишь тогда, когда стало понятно, что победа близка. Французы уверены: США вступили в битву ради того, чтобы потом поучаствовать в политическом разделе мира.
"Нацисты проиграли Сталинградскую битву, где из немецкой армии сделали отбивную котлету. Американцы явились аккурат под занавес, чтобы прикарманить себе все дивиденды от чужих побед, а заодно приписать именно себе престиж победы", - убеждён пользователь Anand.
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