Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, ...
Главная / В мире

Французские читатели защитили Путина и русских

01 июля 2020, 04:00  •  71 • В мире
Французы защитили Путина и поддержали русских после парада Победы в Москве. В комментариях к материалу газеты Figaro простые читатели похвалили жителей России за патриотизм и написали, что на Западе происходят диаметрально противоположные процессы. Русские гордятся своей историей в то время, как на Западе сносят памятники, отмечают французы.
Французские читатели заступились за президента России Владимира Путина и русских после парада Победы, который прошёл в Москве 24 июня. В комментариях к материалу газеты Figaro с заголовком "Владимир Путин демонстрирует военную мощь и патриотизм жителей России" французы поддержали русских.
Они заметили, что русским даже во время пандемии удалось провести отличный парад, который невозможно сравнивать с праздничными мероприятиями во Франции.
"Смешно, русские так архаичны со своим парадом! То ли дело Запад! Валить памятники или покрывать их масляной краской, а то и экскрементами, - это, конечно, куда современнее, чем парад в России. На нашем-то прогрессивном Западе…" - написала пользователь anna, цитирует ИноСМИ.
Французы также напомнили, кто на самом деле остановил продвижение Гитлера на восток. Комментаторы отметили, что американцы вступили в бой лишь тогда, когда стало понятно, что победа близка. Французы уверены: США вступили в битву ради того, чтобы потом поучаствовать в политическом разделе мира.
"Нацисты проиграли Сталинградскую битву, где из немецкой армии сделали отбивную котлету. Американцы явились аккурат под занавес, чтобы прикарманить себе все дивиденды от чужих побед, а заодно приписать именно себе престиж победы", - убеждён пользователь Anand.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
30 июня 2020, 02:00
Дерзкие и выпивают? Китайский журналист оскорбил русских женщин
30 июня 2020, 07:00
Загадочная "летающая пирамида" попала в объектив: Фото НЛО признали самым удачным за 40 лет
30 июня 2020, 01:55
«Не разбираясь, кто хороший, кто плохой»: как в США призывают пересмотреть историческое наследие
30 июня 2020, 19:00
"Невозможно остановиться": Фанат русской кухни из Китая назвал самые знаковые блюда
30 июня 2020, 21:00
Бросили страну ради лучшей жизни, но: Лавров рассказал, как Россия спасала бегущих из США
01 июля 2020, 00:55
«Головная боль Вашингтона»: почему в США задумались о приобретении у Турции российских С-400
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
24 июня 2020, 15:00
"Почему пять лет ждали?": Россию возмутил новый поворот в расследовании крушения MH17
29 июня 2020, 18:00
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как минимум, две
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, просто топорно!"
30 июня 2020, 06:00
1 сентября 2020 года. Дистанционное образование как норма жизни
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
28 июня 2020, 02:00
"Ира, у нас новая вводная от А.А.": Неизвестные "слили" план провокации от Навального и Ко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.