Французские читатели защитили Путина и русских

Французские читатели заступились за президента России Владимира Путина и русских после парада Победы, который прошёл в Москве 24 июня. В комментариях к материалу газеты Figaro с заголовком "Владимир Путин демонстрирует военную мощь и патриотизм жителей России" французы поддержали русских.

Они заметили, что русским даже во время пандемии удалось провести отличный парад, который невозможно сравнивать с праздничными мероприятиями во Франции.

"Смешно, русские так архаичны со своим парадом! То ли дело Запад! Валить памятники или покрывать их масляной краской, а то и экскрементами, - это, конечно, куда современнее, чем парад в России. На нашем-то прогрессивном Западе…" - написала пользователь anna, цитирует ИноСМИ.

Французы также напомнили, кто на самом деле остановил продвижение Гитлера на восток. Комментаторы отметили, что американцы вступили в бой лишь тогда, когда стало понятно, что победа близка. Французы уверены: США вступили в битву ради того, чтобы потом поучаствовать в политическом разделе мира.

"Нацисты проиграли Сталинградскую битву, где из немецкой армии сделали отбивную котлету. Американцы явились аккурат под занавес, чтобы прикарманить себе все дивиденды от чужих побед, а заодно приписать именно себе престиж победы", - убеждён пользователь Anand.