Французская проблема: Москва опубликовала список вопросов к Лондону и Парижу по делу Скрипаля

Российский МИД опубликовал перечень из 14 вопросов к Великобритании и 10 — к Франции в связи с так называемым делом Скрипаля. В Москве попросили прояснить, на каком основании Лондон привлёк Париж к расследованию отравления российских граждан на территории Великобритании. Также ряд вопросов касается заявлений о якобы российском происхождении нервно-паралитического агента, воздействию которого подверглись Сергей и Юлия Скрипаль. Какую информацию намеревается получить Россия в преддверии внеочередной сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия — в материале RT.

Вечером в субботу, 31 марта, внешнеполитическое ведомство России на своём официальном сайте опубликовало перечень из 14 вопросов, которые были направлены в британский МИД в связи с продолжающимся расследованием отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. При этом в ведомстве подчеркнули, что так называемое дело Скрипаля было сфабриковано против России.

«Посольство Российской Федерации в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России делу Скрипаля», — говорится в сообщении.

В частности, Москва рассчитывает узнать, почему России по истечении почти месяца с момента инцидента в Солсбери до сих пор отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории.

У властей Соединённого Королевства также просят уточнить, какие конкретно антидоты и в какой форме были введены пострадавшим, а также как эти антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента.

Также британской стороне заданы следующие вопросы, касающиеся якобы российского происхождения нервно-паралитического агента, воздействию которого подверглись Сергей и Юлия Скрипаль.

«На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы российское происхождение вещества, применённого в Солсбери? Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком» (А-234. — RT)? И разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?» — говорится в распространённой публикации.

Интересно, что две трети адресованных британской стороне вопросов (9 из 14) касаются участия в проводимом расследовании Франции. В частности, Москва просит Лондон прояснить, на каком основании Париж был привлечён к техническому сотрудничеству в ходе выяснения обстоятельств инцидента в Солсбери, а также какое отношение Франция имеет к отравлению двух российских граждан на территории Великобритании.

МИД рассчитывает узнать, «уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери» и какие нормы британского процессуального законодательства позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство.

Российская сторона также интересуется, какие именно доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования, в частности находились ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипаль и проводили ли они исследование этих биоматериалов (если да, то в каких конкретно лабораториях).

Помимо этого, от британских властей ждут ответа, имеются ли в распоряжении Лондона материалы проведённого Парижем расследования и были ли они переданы в распоряжение технического секретариата Организации по запрещению химического оружия.

Reuters

«Когда и в каких целях»

Позднее российский МИД также опубликовал перечень из десяти вопросов, адресованных внешнеполитическому ведомству Франции. Пять из них аналогичны вопросам, заданным британскому МИД. Помимо этого, Москва рассчитывает выяснить у Парижа, на основании каких признаков французские специалисты сделали вывод о применении в Солсбери боевого отравляющего вещества типа «Новичок» или его аналогов.

Также задан вопрос, какими экспертными знаниями располагает Франция в области изучения боевых отравляющих веществ этого типа или его аналогов.

Российская сторона просит прояснить, на основании каких признаков французские специалисты установили «российский характер» происхождения применённого в Солсбери вещества, а также имеются ли у Франции контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества «Новичок» или его аналогов.

Наконец, в российском МИД рассчитывают узнать, разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги во Франции, если да, то в каких целях.

Напомним, на 4 апреля должна быть назначена внеочередная сессия исполнительного совета ОЗХО, созванная по просьбе России. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва намерена предъявить «конкретные вопросы», которые уже не раз задавались, но на которые так и не было получено вразумительных ответов.

В свою очередь, представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью Пятому каналу заявила, что говорить о причастности Британии и официальных лиц к инциденту в Солсбери напрямую сложно, однако подозрения в наличии такой связи есть.

«Сокрытие информации, неразглашение деталей случившегося наводит на мысли о том, что действительно к этому могут быть причастны, например, британские спецслужбы, — отметила Захарова. — Есть колоссальная пропагандистская работа по вовлечению собственных средств массовой информации и мировых, а также общественности и политических тяжеловесов в оказание на Россию такого идеологического давления, а на всех остальных, буквально, вот во всех смыслах этого слова — давления с целью вынудить Россию признать вину, которая вообще ни на чём не основана. Но что самое фантастическое — глава Форин Офис Великобритании даже не скрывает этого плана!»

«Поэтому ситуация вся — рукотворная. Это не просто «так получилось», это не от недопонимания, это от сознательного желания вывести всю историю, связанную с объявлением России врагом мирового народа, на новый уровень», — подчеркнула представитель МИД.

Reuters

«Высокая вероятность проекции антироссийских настроений»

На фоне растущей антироссийской риторики в ряде западных стран, и прежде всего в Великобритании, посольство РФ в Лондоне распространило предупреждение для российских граждан. В сообщении дипмиссии констатируется, что в настоящий момент есть высокая вероятность «проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании».

Дипломаты предупреждают соотечественников, планирующих поездки на Туманный Альбион, о возможном повышенном внимании британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов. Более того, по оценке МИД, не исключено изъятие удостоверяющих личность документов и персональных электронных устройств.

«Призываем внимательно следить за личными вещами и багажом во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов... Во избежание двоякого толкования и предъявления ложных обвинений считаем целесообразным, где это допустимо, фиксировать любые спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы на доступные вам устройства видео- и аудиозаписи», — советуют в посольстве.

«Россиянам, у которых имеются сомнения в отсутствии вопросов или претензий со стороны властей Великобритании, а также других государств (например, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, стран ЕС и НАТО), рекомендуем взвесить целесообразность поездок в Соединённое Королевство во избежание провокаций и в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам британских иностранных правоохранительных органов и специальных служб», — добавили в дипмиссии.

Также в посольстве посоветовали российским гражданам, намеревающимся отправить детей на учёбу в летние школы или на языковые курсы в Великобританию в летний период, «тщательно взвесить необходимость таких поездок».

«Судя по заявлениям британских политиков, нельзя исключать распространения на детей российских граждан... кампании по очернению России и россиян. Речь фактически идёт о призывах к дискриминационному подходу в отношении учёбы российских детей в местных школах», — говорится в сообщении.

Помимо этого, внешнеполитическое ведомство призывает футбольных болельщиков, которые 5 апреля планируют посетить первый матч 1/4 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом», проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе.