Французская пресса психанула. Красивый бойкот против Макрона попал на видео

Журналист Анастасия Попова рассказала о красивом бойкоте французских коллег против главы Франции Эммануэля Макрона. По мнению Поповой, в какой-то момент пресса просто "психанула", а итог попал на видео.

В своём Telegram-канале Попова рассказала о том, что пресса несколько часов ожидала Макрона в Европарламенте, однако, когда его всё же дождались, журналистам сказали, что вопросы президенту Франции задавать будет нельзя. После этих слов журналисты демонстративно покинули зал, в котором приготовился выступить Макрон.

"Красиво", - написала журналист, добавив аплодирующий смайл.

Le président #Macron hué à son arrivée au #ParlementEuropeen pic.twitter.com/NewWCWR6Lu — Infodujour (@ChristelledMely) January 19, 2022