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Французская пресса психанула. Красивый бойкот против Макрона попал на видео
20 января 2022, 11:30 • 124 • Политика
Журналист Анастасия Попова рассказала о красивом бойкоте французских коллег против главы Франции Эммануэля Макрона. По мнению Поповой, в какой-то момент пресса просто "психанула", а итог попал на видео.
В своём Telegram-канале Попова рассказала о том, что пресса несколько часов ожидала Макрона в Европарламенте, однако, когда его всё же дождались, журналистам сказали, что вопросы президенту Франции задавать будет нельзя. После этих слов журналисты демонстративно покинули зал, в котором приготовился выступить Макрон.
"Красиво", - написала журналист, добавив аплодирующий смайл.
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