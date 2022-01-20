Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушк...
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение...
"Детей и жён вывезли 5 января": NYT заявляет об эвакуации русских дипл...
Главная / Политика

Французская пресса психанула. Красивый бойкот против Макрона попал на видео

20 января 2022, 11:30  •  124 • Политика
Журналист Анастасия Попова рассказала о красивом бойкоте французских коллег против главы Франции Эммануэля Макрона. По мнению Поповой, в какой-то момент пресса просто "психанула", а итог попал на видео.
В своём Telegram-канале Попова рассказала о том, что пресса несколько часов ожидала Макрона в Европарламенте, однако, когда его всё же дождались, журналистам сказали, что вопросы президенту Франции задавать будет нельзя. После этих слов журналисты демонстративно покинули зал, в котором приготовился выступить Макрон.
"Красиво", - написала журналист, добавив аплодирующий смайл.
Le président #Macron hué à son arrivée au #ParlementEuropeen pic.twitter.com/NewWCWR6Lu
— Infodujour (@ChristelledMely) January 19, 2022
Les journalistes européens ont quitté la salle de presse du Parlement Européen avant la prise de parole d'Emmanuel Macron

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



124
Источник
Похожие новости
20 января 2022, 01:35
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!"
20 января 2022, 03:55
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске непринятия требований России
20 января 2022, 01:35
Негде поспать и согреться: Остров Готланд не принял шведских военных
20 января 2022, 09:10
"Он так осмелел или сам не понял?": "Успокоительную" речь Зеленского объяснили русские
20 января 2022, 07:25
Чешский депутат призвал власти потребовать от России извинений и денег
20 января 2022, 05:40
Захарова оценила профессионализм журналистов США на пресс-конференции Байдена: преступная халатность
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 января 2022, 01:35
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!&q...
20 января 2022, 03:55
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске неприня...
20 января 2022, 01:35
Негде поспать и согреться: Остров Готланд не принял шведских военных
20 января 2022, 09:10
"Он так осмелел или сам не понял?": "Успокоительную" речь Зеленск...
20 января 2022, 07:25
Чешский депутат призвал власти потребовать от России извинений и денег
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2022, 15:55
Казахстанский министр унизил русских. Политолог ответил резко: "Наши парни рисковали жизнями"
17 января 2022, 20:50
Бой русского десанта в Казахстане? Игра только начинается
15 января 2022, 09:20
Госсекретарь США обратился к Москве и разозлил русских: Выметайтесь!
17 января 2022, 15:00
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушка ВТО захлопнулась
15 января 2022, 15:10
"На месте США останется пролив": Русские поддержали честное признание американского офицера
19 января 2022, 18:00
Время США закончилось. Названо три способа усмирить воинственную Америку
19 января 2022, 05:10
"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в Лондон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.