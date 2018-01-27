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Французская дива: Ненавижу тех, кто демонизирует Россию на Западе

27 января 2018, 23:39  •  338 • Политика
Фанни Ардан и Жерар Депардье прибыли в Москву для презентации своей новой кинокартины.
Французская актриса Фанни Ардан выразила своё презрение ко всем, кто пытается демонизировать Россию на Западе. Вместе с актёром Жераром Депардье артистка приехала в Москву на презентацию своей последней режиссёрской работы.
Фанни Ардан подчеркнула, что просто ненавидит тех, кто демонизирует других, при этом строя из себя ангела во плоти и указывая, как надо правильно жить. Она добавила, что каждый имеет право на то, чтобы жить по-своему.
"Меня это раздражает. Ненавижу, когда кого-то демонизируют, строя из себя ангелов, серафимов, рассказывая, как надо жить", - сказала известная актриса в своём интервью.
Она добавила, что влияния России боятся только те, кто уязвим. По её мнению, именно в этом кроется проблема Европы.
При этом Фанни Ардан отмечает, что на самом деле люди гораздо умнее, чем европейские власти привыкли о них думать. Каждый способен думать за себя и не вестись на россказни пропагандистских каналов.
"Люди думают быстрее, чем кажется. Хватит думать, что народ - это сборище идиотов!" - цитирует RT слова французской актрисы.

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