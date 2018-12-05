Французам мало крошек, они хотят весь багет

Власти уступили, но кризис не завершился

Французы своего добились: премьер-министр Эдуар Филипп на слушаниях в нижней палате парламента объявил, что повышения цен на бензин и дизельное топливо с 1 января, о котором объявило правительство, в течение полугода не будет. «Французы, которые надели желтые жилеты, хотят, чтобы налоги уменьшились, а работа оплачивалась. Мы хотим того же самого. Если у нас не вышло объяснить это, а у правящего большинства не вышло убедить французов, то что-то должно измениться», – сказал премьер-министр.

План правительства повысить налог на дизельное топливо на 6,5 процента, а на бензин – на 2,9 процента с тем, чтобы стимулировать автовладельцев переходить на более безопасные для экологии виды топлива, провалился. Соответственно, рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона упал до рекордно низких 23%.

Бунт «жёлтых жилетов» (их очередной протест запланирован на 8 декабря) уже вывел на улицы молодёжь и грозит перекинуться на другие социальные группы и профессиональные объединения, которым не по душе политика властей в целом им президента Макрона в частности. Пока тот увлечён идеей создания европейской армии и посылает сигналы об этом с авианосца «Шарль де Голль», внутри страны набирает обороты революционная ситуация. И если выступления школьников не выглядят угрожающими для власти, то на горизонте – налоговые протесты фермеров, об этом уже предупредила FNSEA – Федерация работников агрокомплекса. Присоединиться к уличным акциям готова и французская Всеобщая конфедерация труда (ВКТ). Отступлением Макрона «жёлтые жилеты» не удовлетворены. «Это только хлебные крошки, а французы хотят весь багет», – комментируют они частичные уступки правительства.

Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение», выход из социального кризиса во Франции видит в том, чтобы распустить Национальное собрание и провести в стране досрочные парламентские выборы. Об этом она сказала, выступая в программе государственного телеканала France 3. По её словам, власти Франции слишком далеки от народа, простых французов слишком мало в парламенте. Между тем, налоги растут, а «богатые постоянно получают налоговые поблажки». «Французы хотят налоговой справедливости», – заявила Марин Ле Пен.

Она потребовала также повысить минимальный уровень зарплаты и пенсии французам, имеющим низкие доходы. «Мы указали на то, что властям необходимо в срочном порядке отменить тарифы на бензин и дизельное топливо, причем расширив эту меру на весь оставшийся период их пятилетнего срока полномочий. Мы также указали премьеру на необходимость значительного понижения тарифов на электроэнергию и газ, так как они являются средствами первой необходимости для французов», – сообщила Ле Пен прессе после переговоров в Матиньонском дворце глав политических партий с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.

Сказала она и том, что «Национальное объединение» отрицательно относится к перспективе подписания президентом Франции Всемирного пакта о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции (это предполагается сделать на Межминистерской конференции ООН 10-11 декабря в Марракеше). «Французы не согласятся с тем, что их страна окажется в результате вынужденной принимать сотни тысяч мигрантов, которым ей придется обеспечивать жилье, пропитание, медицинское обслуживание и образование их детям. И это тогда, когда правительство отказывается принимать меры в поддержку населения, мотивируя тем, что денег на это нет», – заявила Марин Ле Пен.