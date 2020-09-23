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Францию уличили во вмешательстве в дела Ливана - СМИ

23 сентября 2020, 21:05  •  69 • Политика
Как сообщают СМИ, Францию уличили во вмешательстве в дела Ливана, который нуждается в кредитах. Это позволяет Парижу навязывать свои условия Бейруту.
Французские власти активно вмешиваются во внутренние дела Ливана. Об этом пишет News.ru.
Речь идёт о Генеральном директорате внешней безопасности (DGSE) Франции. Первоначально о двусторонних контактах заявили арабские журналисты. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон создал дорожную карту, которой сейчас Ливан пытается придерживаться.
Как рассказал на условиях анонимности эксперт по ближневосточной политике, с серьёзными проблемами ливанцы столкнулись ещё в 2018 году. Из-за политической нестабильности Бейрут обратился за помощью к странам-донорам, которые пообещали выделить 11 миллиардов долларов.
Но деньги не поступили, ибо США решили расквитаться с ливанской "Хезболлой" и оказать давление на Иран.
"Для этого они применили мощный финансовый прессинг, который фактически парализовал ливанскую банковскую систему, и спровоцировали массовые уличные выступления по лекалу цветных революций", - пояснил аналитик.
Не дождавшись обещанной в Париже помощи, правительство Саада Харири было распущено. Ему на смену пришёл Хасан Диаб, после чего переговоры о кредите возобновились. Однако в августе 2020 года произошёл взрыв в порту Бейрута.
В этих условиях Эммануэль Макрон развил бурную активность, дважды побывав в столице Ливана. Но денег ливанцы до сих пор не получили.
Сейчас в Ливане идёт борьба за министерские портфели. Сменивший Диаба на посту премьера Мустафа Адиб пытается сформировать новое правительство, но страна испытывает огромные финансовые проблемы, а Париж постоянно ужесточает условия кредитования.
При этом США ввели санкции против экс-главы ведомства Али Хасана Халиля, обвинив в поддержке "Хезболлы". В результате активизировались шиитские партии, удерживавшие за собой министерский портфель с 2014 года.
Как ранее заявил "ПолитЭксперту" сирийский аналитик Сомар Абудиаб, события в Ливане могут негативно отразиться на жизни всего Ближнего Востока. В стране бушует экономический кризис, который только усугубился из-за пандемии. Не стоит забывать и о взрыве, который нанёс колоссальный урон бюджету.
Уход команды Диаба и последовавшую политическую неопределённость эксперт связал с желанием определённых сил признать государство недееспособным, призвав к оказанию международной помощи, в рамках которой ООН введёт войска.
"Конечно, это ужесточит давление на тех, кто сопротивляется прозападным политическим силам", - поведал эксперт.

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