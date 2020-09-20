Францию и Швецию попросили разъяснить исследования анализов Навального

В российской Генпрокуратуре запросили правовой помощи у Франции и Швеции по инциденту - отравлению оппозиционера Навального, как утверждают в Берлине, "Новичком".

Как говорится в сообщении российского ведомства, обращения к французским и шведским коллегам были направлены на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Запросы датированы 18 сентября.

В Генпрокуратуре указали, что в ходатайствах есть запрос о проводимых на территории иностранных государств "токсикологических исследованиях биоматериалов Навального, а также об опросе иностранных экспертов".

Напомним, в Швеции уже подтверждали ранее выводы бундесвера, что в пробах Навального был выявлен "Новичок". Однако обоснований или каких-либо доказательств представлено не было.

Ранее в российском МИД сообщили, что анализы блогера тайком также взяли в Берлине представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). По данным Москвы, для этого была проведена чуть ли не спецоперация по изъятию проб для дополнительного изучения.

Отмечалось, что анализы Навального были направлены в две лаборатории. В министерстве допустили, что вскоре может оказаться, что исследования проводились в пресловутом британском Портон-Дауне или же в лаборатории в швейцарском Шпице. Обе уже фигурировали в громком деле об отравлении Скрипалей.