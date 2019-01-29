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Франция выделит помощь Украине на обеспечение Мариуполя питьевой водой
29 января 2019, 15:09 • 73 • Украина
Украина и Франция подписали рамочный межправительственный договор о финансовой поддержке проекта по обеспечению питьевой водой Мариуполя в Донецкой области. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
© pixabay.com
«Правительство Франции решило выделить €64 млн на обеспечение города Мариуполя питьевой водой», — заявил на брифинге министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш.
По условиям договора, кредит предоставляется на 30 лет с льготным периодом в 10 лет при ставке 0,8% годовых.
По словам министра, документ предусматривает, что 70% средств по кредиту будут потрачены на покупку французских товаров и услуг, а 30% — на покупку украинских или иностранных товаров.
Кроме того, €1,2 млн из данных средств будет выделено на строительство завода по производству питьевой воды с использованием французских технологий, а также на модернизацию инфраструктуры.
Ожидается, что в проекте будут участвовать французские компании Stereau и Beten International.
В середине января украинский город Торецк в Донецкой области с населением почти 35 тыс. человек остался без водоснабжения в связи с повреждением водопровода.
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