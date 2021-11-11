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Франция вступилась за Россию в скандале с мигрантами: "Нет доказательств"

11 ноября 2021, 11:40  •  209 • Политика
Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на польско-белорусской границе.
В МИД Франции сообщили, что нет доказательств того факта, что Россия причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.
Об этом сообщил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россиию и Белоруссию в кризисе с мигрантами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что таким образом европейские власти пытаются уйти от ответственности за происходящее, уйти от реальности и найти виноватых. На её взгляд информационную кампанию против России начал ряд зарубежных СМИ.
Напомним, Польша столкнулась с большим числом мигрантов из Ближнего Востока и Африки, которые незаконно пытаются пересечь границу. Между границ Польши и Белоруссии беженцы разбили лагерь.
Их попытки провраться сквозь кордон и колючую проволоку встретили отпор силовиков. На территории польско-белорусской границы введёт режим ЧС.

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