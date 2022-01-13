Франция встала в позу? Предложение от России назвали неприемлемым

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что предложения от России по гарантиям безопасности можно расценить как возврат к "Ялте".

Во Франции считают неприемлемым новое Ялтинское соглашение. Об этом после серии дипломатических встреч в рамках обсуждения гарантий безопасности, предложенных Россией, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его мнению, если рассматривать пакет предложений Москвы как новую "Ялту" (Ялтинское соглашение), то для Европы это не является подходящим. В этом, по словам министра, прослеживается логика блокового мира.

В то же время, добавил он, если за предложениями стоит иное, то "давайте продолжим переговоры".

"Потому что мы приветствуем всё, что поможет поддержанию стабильности и безопасности Европы", - сказал Ле Дриан по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС во французском Бресте.

Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что Бухарест выступает принципиально за то, чтобы нынешняя архитектура безопасности Европы осталась неизменной.