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Франция в шаге от протестов. Марин Ле Пен указала на проблему новых ограничений против COVID
05 августа 2021, 21:05 • 129 • Политика
Во Франции Конституционный совет одобрил закон о вводимых в стране новых ограничениях в связи с коронавирусом. Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен указала, в чём кроется опасность новых требований власти.
Во Франции поддержан на уровне Конституционного совета новый закон о мерах борьбы с коронавирусом. В сообщении совета говорится, что некоторые меры действительно могут ограничивать индивидуальные свободы. Однако, отмечают политики, всё это оправдано целями предусмотренной в конституции защиты здоровья.
Также в Конституционном совете согласились, что пассажиры поездов дальнего следования и самолётов должны будут предъявлять санитарный пропуск.
Депутат парламента страны, лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен выразила несогласие с такой позицией. На странице в Twitter она указала, что новые меры ограничивают свободу передвижения.
"Конституционный совет не высказал возражений против закона, который ограничивает свободу передвижения французов в их собственной стране", - написала она.
Тем временем в Париже уже нарастает протест. Как отмечают наблюдатели, на улицах французской столицы собираются массы людей в знак протеста против введения ковид-сертификатов.
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