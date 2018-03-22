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Франция в гневе: Страна охвачена массовой забастовкой, протестующие вышли на улицы городов - видео
22 марта 2018, 18:09 • 135 • В мире
"Черный четверг" массовых забастовок проводится во Франции.
Франция оказалась охвачена волной забастовок и протестов против новых реформ экономического и социального секторов, которые продвигает президент Эмманюэль Макрон. В акциях протеста принимают участие железнодорожники, авиадиспетчеры и учителя.
Из-за массовых забастовок аэропорты Франции уже отменили десятки авиарейсов, по всей стране не ходят поезда, а школы и библиотеки закрыты. Кроме того, в крупнейших городах Франции проходят уличные демонстрации. Люди вышли на улицы Парижа и Марселя, чтобы выразить свое несогласие с политикой правительства.
На кадрах из столицы Франции видно, что множество людей с плакатами собрались на площадях. Полиция уже готова к возможным беспорядкам. Правоохранители в шлемах, со щитами и дубинками стоят неподалеку от протестующих.
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