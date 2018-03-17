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Франция уже не та: Беженцы жалуются на жестокость со стороны парижан
17 марта 2018, 11:24 • 90 • В мире
Правозащитная организация Refugee Rights Europe провела соцопрос среди проживающих в Париже мигрантов. Как оказалось, многим из них пришлось столкнуться с насилием со стороны местных жителей и полицейских.
Социологический опрос, проведенный среди беженцев в Париже, показал, что за последнее время коренные жители французской столицы стали относиться к мигрантам куда как более агрессивно. Так, к примеру, как удалось установить правозащитной организации Refugee Rights Europe, примерно треть из опрошенных ею мигрантов столкнулась с жестокими действиями со стороны парижской полиции. При этом примерно 86% опрошенных заявило, что стражи правопорядка использовали против них слезоточивый газ.
В любом случае проблемы с полицией - далеко не единственные, которые присутствуют в жизни парижских мигрантов. 75% опрошенных Refugee Rights Europe беженцев утверждают, что им приходилось сталкиваться с оскорблениями и насмешками со стороны французских граждан. В большинстве случаев жителей Парижа не устраивала их раса.
20% респондентов заявило, что периодически конфликты между ними и коренными французами переходили в физическое насилие. 5% мигрантов назвали себя жертвами сексуального насилия со стороны парижан.
Следует отметить, что в опросе участвовало примерно 300 живущих в Париже беженцев. Проводился он в период с 27 по 30 января 2018 года.
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