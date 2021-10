Франция: сопротивление продолжается, в стране зреет атмосфера бунта

Во Франции движение «жёлтых жилетов» вновь вывело на улицы своих сторонников в знак протеста против повышения цен на топливо. С октября сего года цены на бензин на заправочных станциях превысили исторический рекорд октября 2018 года, когда тоже начались массовые протесты.

Движение «жёлтых жилетов» зародилось в 2018 г. с целью добиться от властей повышения уровня жизни, снижения цен на социально значимые товары и соблюдения социальных обязательств. На фоне угрожающего Европе энергетического кризиса «жёлтые жилеты» опять объявили о мобилизации своих сторонников. «Нам нужно две недели, чтобы мобилизовать своих сторонников по всей Франции», – говорят представители движения.

В субботу, 17 октября, по всей Франции прошла 171 акция протеста, в которых участвовали 40 тыс. человек - «желтые жилеты» и противники ограничений «из-за пандемии». Протестующих поддержали сотрудники пожарной службы.

Полиция применила слезоточивый газ.

