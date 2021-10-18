Франция: сопротивление продолжается, в стране зреет атмосфера бунта

Во Франции движение «жёлтых жилетов» вновь вывело на улицы своих сторонников в знак протеста против повышения цен на топливо. С октября сего года цены на бензин на заправочных станциях превысили исторический рекорд октября 2018 года, когда тоже начались массовые протесты.

Движение «жёлтых жилетов» зародилось в 2018 г. с целью добиться от властей повышения уровня жизни, снижения цен на социально значимые товары и соблюдения социальных обязательств. На фоне угрожающего Европе энергетического кризиса «жёлтые жилеты» опять объявили о мобилизации своих сторонников. «Нам нужно две недели, чтобы мобилизовать своих сторонников по всей Франции», – говорят представители движения.

В субботу, 17 октября, по всей Франции прошла 171 акция протеста, в которых участвовали 40 тыс. человек - «желтые жилеты» и противники ограничений «из-за пандемии». Протестующих поддержали сотрудники пожарной службы.

Полиция применила слезоточивый газ.

#Italy It is not a dictatorship. No. And those who applaud today calling for the correct repression of a minority that blocks the country should not be calm. Today is their turn, tomorrow it can be yours.#NoGreenPass #NoVaccineMandates #NoVaccinePassports #Protesta #Trieste pic.twitter.com/58xsT3nce9 — Protest News (@PROTEST__NEWS) October 18, 2021

В г. Сен-Бриё в Бретани «жёлтые жилеты» блокировали перекрёстки дорог, выстроились вдоль автотрассы с антиправительственными плакатами в руках.

«Мы – вне политики, но мы не видим себя ни в правительстве, ни среди достойных кандидатов на президентские выборы. Нам нужен кандидат, который понимает, что такое социальные беды [населения]», – говорится в сообщении движения в г. Шалон-ан-Шампань, где пикетчики заняли одну из выездных дорог.

В Тулузе протестующие выкрикивали: «Жить – да, выживать – нет!», «Без справедливости нет правосудия».

Пикеты прошли также в Париже, Орлеане, Бове и других городах. На официальной странице «жёлтых жилетов» говорится : «В 1789 произошла Французская революция. В 2018 г. произошла ещё одна французская революция. А что в 2021? Где «жёлтые жилеты»? Телевидение об этом не рассказывает, но сопротивление продолжается...»

Один из руководителей движения Жером Родригес (Jerome Rodriguez) обратился к французам с призывом: «Захватывайте кольцевые дороги и центры городов, выходите на улицы».

Представитель правящей партии Валери Гомез Бассак (Valerie Gomez Bassac) заявил, что возобновление массовых протестов «жёлтых жилетов» обернётся катастрофой для французской экономики.