Франция: санитарные пропуска, сопротивление улицы и девальвация власти

«Макрона готовят к отставке, как жертвенного ягнёнка»

Третью субботу подряд во Франции проходят грандиозные манифестации против введенных правительством и одобренных парламентом санитарных пропусков. Если две недели назад на улицы вышло 114 тысяч протестующих, неделю назад – 163 тысячи, то 31 июля число протестующих против санитарной диктатуры достигло 204 тысяч (официальные данные МВД, судя по видеосъёмка существенно заниженные). 31 июля по всей стране прошли 184 демонстрации.

Ожесточение французской улицы растёт. «В Париже, Марселе, Лионе, а также в десятках городов маршировали разнородные процессии, зачастую агрессивные. К крикам “Свобода, свобода” добавлялись лозунги, враждебные президенту и средствам массовой информации», – пишет L'Express.

В Париже главная колонна протестующих, скандируя «Нет диктатуре!» и распевая «Марсельезу», прошла от станции метро Villiers до площади Бастилии, где начались столкновения с полицией. Были ранены трое полицейских. По маршруту шествия парижане распахивали окна, приветствуя демонстрантов. Чтобы разогнать толпу, полиция применила слезоточивый газ и водометы в ответ на петарды протестующих. 10 человек были арестованы. Во время демонстрации один из лидеров «жёлтых жилетов» Жером Родригес обратился к протестующим с речью, подвергнув критике правительство и СМИ, «которые хотят продать вам вакцину, не имея ни малейших доказательств её эффективности».

Вторая колонна протестующих парижан во главе с бывшим заместителем Марин Ле Пен, создавшим партию «Патриоты», Флорианом Филлипо, стартовав от Монпарнаса, заблокировала министерство здравоохранения. Решительные, злые манифестанты были в основном без масок, скандируя «Макрона в тюрьму!» и размахивая национальными флагами.

Протест ширится. С каждой неделей растет консолидация разных политических сил в их общей оппозиции правительству. Во многих городах в рядах протестующих рядом шли коммунисты, сторонники «Непокорённой Франции» Жан-Люка Меланшона, «жёлтые жилеты», антиваксеры. В ряде регионов во главе протеста встали пожарные. В Нанте демонстранты несли плакат «Свобода против нацистского прошлого». В Монпелье – «Макрон / Биг Фарма – одна команда убийц», в Марселе – «Президент, депутаты, сенаторы, ученые, журналисты – все трусы!». В Ренне демонстранты несли плакаты: «Сделай мне прививку от фашизма и капитализма», «Медиа-лжецы! Мы хотим правды».

Организаторами выступлений выступают политики, заявившие себя в качестве кандидатов в президенты на выборах 2022 года.

Флориан Филлипо говорит, что демонстрации будут продолжаться, но многое зависит от решения Конституционного совета 5 августа по поводу принятого парламентом закона о санитарных пропусках. В случае если Конституционный совет не отменит закон, начнётся «бойкот учреждений, которые будут запрашивать санитарные пропуска».

Ещё один лидер протестующих – председатель партии «Народный республиканский союз» (UPR), выступающей за выход из Евросоюза, Франсуа Асселино – призвал всех французов «выйти на улицы, выступив за свободу выбора в отношении вакцинирования и против санитарных пропусков – абсурдных, несправедливых и полностью развратных».

Наиболее известный из организаторов протестов глава голлистской партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян, ярый противник санитарных пропусков, заявил в интервью BFMTV, что послабления в ограничениях, сделанные правительством, «смехотворны»: «Поводок не такой тугой, но на шею французам надеваются ошейники».

Ещё один лидер протестующих Жан-Люк Меланшон заявил, что «тотальный контроль абсурден, бессвязен и опасен иллюзиями».

Основной соперник Эмманюэля Макрона на предстоящих весной президентских выборах Марин Ле Пен в демонстрациях протеста не участвует и к ним не призывает, но ограничительные меры правительства не одобряет. Глава «Национального объединения» (RN) избрала другой путь. На фоне волн протестов против новых мер, форсирующих вакцинацию, RN ведёт свою лодку с большой осторожностью. «Мы хотим прийти к власти, мы хотим править», – заявил представитель RN Филипп Баллар. 4 июля на 17-м съезде партии в городе Перпиньян Марин Ле Пен была триумфально переизбрана главой «Национального объединения» на четвёртый срок почти 99 процентами голосов. «Марин Ле Пен жёстко сплотила партию перед выборами», – отмечает Le Monde. Она учла ошибки, которые привели партию к неудаче на региональных выборах.

Согласно последнему опросу Harris Interactive barometer for Challenges, если бы президентские выборы состоялись сейчас, Макрон (партия которого также потерпела фиаско на региональных выборах) опередил бы Марин Ле Пен с 55% голосов против 45% во втором туре выборов. Опрос Elabe для BFMTV увеличивает разрыв между двумя наиболее вероятными финалистами выборов 2022 года до 60:40 в пользу Макрона. Однако эти выкладки вряд ли учитывают эффект лозунгов «Макрон / Биг Фарма – одна команда убийц» и «Макрона в тюрьму!», выброшенных улицей.

Многотысячные демонстрации против санитарных пропусков становятся все более массовыми. Недовольство в стране нарастает. Жак Аттали, предсказавший победу Марин Ле Пен в 2022 году, скорбит по этому поводу и тоже критикует санитарные пропуска.