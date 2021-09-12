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Франция с её "Рафалями" пожалеет о войне с Россией - RAND

12 сентября 2021, 09:25  •  251 • Политика
Аналитики корпорации RAND предупредили Францию о поражении в вероятной войне с Россией. Несмотря на то что для средней державы Франция довольно хорошо оснащена и имеет, помимо четырёх подводных лодок с ядерными ракетами, ещё и атомный авианосец, долго ей против русских не выстоять. Специалисты объяснили почему.
Эксперты исследовательского центра RAND опубликовали на страницах Forbes отчёт, в котором анализируется возможный исход войны Запада против России в случае участия в ней Франции. Эту страну авторы называют сильным, но ненадёжным союзником США.
В RAND напомнили, что в действующей армии Французской Республики насчитывается 300 000 военнослужащих - это довольно высокий показатель для государства столь небольшого размера. Кроме того, французские войска прекрасно оснащены: у них есть танки "Леклерк", истребители "Рафаль", самоходные гаубицы "Сезар", а также атомный авианосец и целых четыре атомные подводные лодки с ядерными ракетами. К тому же у французов имеются средства кибервойны, напоминают эксперты.
Тем не менее в случае прямого столкновения с Россией Франция не сможет вести длительные боевые действия: у неё для этого не хватит ни человеческих ресурсов, ни снарядов, предупреждают специалисты.
"Французская армия может выполнить все поставленные задачи сразу, но у неё отсутствует глубина, а это значит, что в ходе таких напряжённых боевых действий она быстро истощит свои людские и материальные ресурсы", - подчеркнули авторы публикации.

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