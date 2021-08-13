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Франция: разгул демократии, или Примкни к серым

13 августа 2021, 11:30  •  127 • В мире
Брижит Бардо вспоминает детство с аусвайсами: всё, как при Гитлере, обновили лишь реквизит
В декабре 2020 года британский The Economist, известный своими зашифрованными предсказаниями, выдал очередные головоломки, где были и «уроки ковида», и «будущее Гонконга», и «крах банков», и, конечно, «шоу должно продолжаться!» The show must go on!
И шоу продолжается. Оно становится всё более неистовым. Стоит открыть французскую новостную ленту:
…организовать контроль санитарных пропусков в торговых центрах обойдётся в 30 тысяч евро за одну дверь,
…с 12 августа тесты на ПЦР становятся платными – 25 евро,
…пациент, больной раком, не может попасть на очередную химиотерапию, потому что у него нет санитарного пропуска («зелёного паспорта»), который с 9 августа стал во Франции обязательным для всех посетителей баров, ресторанов, зрителей в кинотетрах, пациентов в больнице, пассажиров на транспорте. Больного не пустят ни к врачу, ни на процедуру, а если несчастный прорвётся, он рискует быть оштрафованным на 15 тысяч евро или получит год тюремного заключения «за создание опасности для других».
Люди делятся секретными адресами «человеческих» отелей и кафе, где можно остановиться, поесть. Людей разъединяют, но они объединяются, устраивают клубы.
Брижит Бардо вспоминает своё детство с аусвайсами: всё, как при Гитлере, уверяет актриса, обновили только сценический реквизит.
С первых полос французских СМИ изгнан Израиль, он теперь неудобен: в стране-флагмане вакцинации – новый рост заболеваний.
Тревожные новости приходят с заморских территорий Франции – Гваделупы, Мартиники, Реюньона. Там началась эвакуация туристов, прибыли армейские части из метрополии, хотя никаких признаков эпидемии ни COVID-19, ни каких-либо иных болезней там не замечено. По крайней мере, местными жителями. Но из Парижа виднее.
И как 80 лет назад при фашистской оккупации, интеллектуалы выбирают средством борьбы (или выживания?) эмиграцию. В 1940-х годах они бежали в Англию, сейчас – в Восточную Европу; туда уже уехали десятки тысяч французов, и многие признаются, что насовсем.
Штрафы, аресты, наказания – слова, которые не сходят со страниц либеральных массмедиа. Все скопом желают добра, все заботятся о здоровье тех, кого тут же обкрадывают выдуманными штрафами за выдуманные правонарушения.
Методика элементарная: всех разъединить, а потом объединить, но уже совсем на других основаниях.
И кто же закройщик в этом ателье для сумасшедших? Кто выгодополучатели этого разгула демократии, охватившего страну свободы, равенства и братства?
Для кого французский правящий класс таскает каштаны из запалённой Франции? Ради чего так яростно пилят сук, на котором удобно сидят?
Может быть, это Главное управление государственных финансов (DGFIP), озабоченное обдиранием нищающего населения? Или условные Билл Гейтс и Биг Фарма? А может, это рептилоиды с планеты Нибиру? Или ещё какие-то мажоритарии?
Мажоритарии неизвестны, а вот миноритариев можно назвать. Это серые зоны – этнические гетто Парижа и других городов, пригороды с концентрированным мусульманским населением. Там свои рестораны, своя «работа», свои заработки, свои законы. Это их время. Серое. Добыча идёт к ним в руки сама, а загонщиком служит государство или то, во что это государство превращается. Хочешь выжить – примкни к серым. Серых не интересуют санитарные пропуска, они не собираются ходить в рестораны, они хотят ими владеть.
А что президент Макрон, спросите вы? Да ничего. Macron, tout en déclaration, rien en action... Он весь в словах и никакой на деле.
…Сегодня утром позвонил мой давний друг – французский журналист и издатель. Спросил, можно ли легально переехать в Россию на жительство или для этого надо попросить политического убежища… Французы задумываются о ПМЖ в России…
Заглавное фото: REUTERS/Eric Gaillard
Алеся МИЛОРАДОВИЧ

Фонд Стратегической Культуры

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