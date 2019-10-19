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Франция рассчитывает на скорое согласование даты нормандского саммита
19 октября 2019, 22:09 • 21 • Украина
Франция ожидает, что в скором времени удастся определить дату встречи лидеров стран нормандского формата по Донбассу, которая должна состояться в Париже. Об этом заявила посол Франции в Москве Сильви Берманн.
© Алексей Филиппов РИА Новости
«Этот саммит должен быть организован в Париже. Мы это предложили всем заинтересованным сторонам. Мы ждём сейчас их ответа, чтобы определить дату», — цитирует её ТАСС.
Берманн выразила надежду, что саммит «нормандской четвёрки» будет организован «как можно скорее».
Ранее ФРГ и Франция заявили, что рассчитывают на прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе после встречи лидеров стран нормандского формата.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре 9 октября подтвердили, что условия для организации этого саммита выполнены.
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