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Франция против "Спутника V": Эксперты заявили о начале "вакцинной геополитики"
09 июля 2021, 06:15 • 106 • Политика
Эксперты прокомментировали борьбу властей Франции с вакциной "Спутник V". Они указывают на то, что Москве стоит смириться с началом существования "вакцинной геополитики".
Резкое изменение позиции Франции по вакцине "Спутник V" может быть связано с экономическими, фармацевтическими и политическими интересами. Об этом News.ru заявил профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк
Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон призвал Евросоюз не признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае. Однако Костюк указал на то, что в последние месяцы Париж посылал сигналы о своей заинтересованности в сотрудничестве с Москвой по самым разным направлениям
Но французский кабмин зависит от научного совета, выступающего за "самоизоляцию" страны. И местные медики и компании не хотят конкуренции с препаратами из России.
"Вполне возможно, что это их позиция, а может, и позиция фармацевтических кругов, которые связаны с производителями вакцин на территории ЕС", - указал эксперт.
Как заявил РИА ФАН политолог Владимир Корнеев, страны Запады заинтересованы в продвижении собственных продуктов. В последние несколько лет процесс формирования обособленных политических блоков ускорился.
"Россия и Китай уже официально являются врагами НАТО и ЕС, в которых Франция является одним из центров принятия решений", - поведал эксперт.
Можно предположить, что Клеман Бон заботится не о здоровье европейцев, но действуют с позиции распространения влияния Франции. Так действует "вакцинная геополитика", а России стоит принять новую реальность.
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