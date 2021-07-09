Франция против "Спутника V": Эксперты заявили о начале "вакцинной геополитики"

Эксперты прокомментировали борьбу властей Франции с вакциной "Спутник V". Они указывают на то, что Москве стоит смириться с началом существования "вакцинной геополитики".

Резкое изменение позиции Франции по вакцине "Спутник V" может быть связано с экономическими, фармацевтическими и политическими интересами. Об этом News.ru заявил профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк

Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон призвал Евросоюз не признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае. Однако Костюк указал на то, что в последние месяцы Париж посылал сигналы о своей заинтересованности в сотрудничестве с Москвой по самым разным направлениям

Но французский кабмин зависит от научного совета, выступающего за "самоизоляцию" страны. И местные медики и компании не хотят конкуренции с препаратами из России.

"Вполне возможно, что это их позиция, а может, и позиция фармацевтических кругов, которые связаны с производителями вакцин на территории ЕС", - указал эксперт.

Как заявил РИА ФАН политолог Владимир Корнеев, страны Запады заинтересованы в продвижении собственных продуктов. В последние несколько лет процесс формирования обособленных политических блоков ускорился.

"Россия и Китай уже официально являются врагами НАТО и ЕС, в которых Франция является одним из центров принятия решений", - поведал эксперт.

Можно предположить, что Клеман Бон заботится не о здоровье европейцев, но действуют с позиции распространения влияния Франции. Так действует "вакцинная геополитика", а России стоит принять новую реальность.