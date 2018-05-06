Франция против Макрона. Протестуют Париж, Тулуза, Страсбург, Бордо, Лион

«Нет государственному перевороту в социальной сфере!»

Накануне первой годовщины инаугурации президента Франции Эммануэля Макрона в Париже прошла 40-тысячная манифестация протеста «Праздник для Макрона». Были закрыты станции метро, улицы французской столицы патрулировали 2 тысячи полицейских и жандармов, опасаясь повторения демонстрации 1 мая, когда произошли массовые столкновения протестующих с полицией.

Выступления состоялись не только в Париже, но также в Тулузе, Страсбурге, Бордо, Лионе. Манифестанты несли плакаты «Нет государственному перевороту в социальной сфере!», «Стоп Макрон!», «Макрон ломает систему социального обеспечения», «За мир!», «За права человека!». Не обошлось без стычек: была разбита машина корреспондентов Radio France, ранение получил один страж порядка, несколько манифестантов были задержаны.

Французы недовольны как внешней, так и внутренней политикой президента. Наибольшее возмущение вызвали намерение властей повысить налоги для пенсионеров, наделить президента полномочиями вносить изменения в закон о труде (по сути, ломать трудовое законодательство в пользу предпринимателей), отмена механизмов профсоюзной защиты рабочих мест, усиление полномочий полиции на фоне роста недовольства населения.

Французы называют Макрона «президентом богатых». Они убеждены, что все проводимые президентом реформы осуществляются в интересах банкиров и крупных финансистов.