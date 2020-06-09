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Франция, предположительно, закупила шесть вертолетов для ЛНА
09 июня 2020, 21:00 • 58 • Политика
Известно, что воздушную технику закупали в ОАЭ и Чаде
Французская нефтяная компания Total оказывает вооруженную поддержку силам Ливийской национальной армии. Об этом сообщают источники в социальных сетях.
Пользователь Twitter в своем сообщении ссылается на источники, подтверждающие факт покупки шести вертолетов французской нефтяной компанией Total для армии фельдмаршала Хафтара. Известно, что воздушная техника закупалась в ОАЭ и Чаде. Вертолеты были переданы силам ЛНА на базу в аль-Джуфре.
Армии Халифы Хафтара оказывают содействия ведущие мировые государства, среди которых – Франция, Египет и ОАЭ. Международное сообщество придерживается позиции борьбы с терроризмом и исламизмом, которую и ведет фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар в боестолкновениях на западе Ливии с боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
В то же время глава ПНС Ливии Файез Саррадж ведет переговоры о военной поддержке с теми, кто покровительствует идеям международного терроризма – в частности, с Турцией и Катаром.
Напомним, Турция является самым большим поставщиком иностранных наемников из сирийского Идлиба для ПНС Ливии. Кроме того, СМИ неоднократно фиксировали регулярные поставки вооружения, прибывающие в порты Мисураты и Триполи.
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