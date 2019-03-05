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Франция предлагает коренным образом пересмотреть Шенгенскую систему и создать общую полицию

05 марта 2019, 04:09  •  51 • Политика
Президент Франции предлагает пересмотр Шенгенской системы коренным образом, а также создание общей полиции на территории соглашения.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что, по его мнению, необходимо коренным образом пересмотреть Шенгенскую систему. Как пишет информационное агентство France-Presse, президент считает, что пересмотр Шенгена поможет людям получить "свободу в условиях безопасности".
Для этой цели нужно создать общую полицию и общеевропейский офис по предоставлению убежища мигрантам. Эти нововведения влекут за собой новые: нужно согласовать общую политику по предоставлению убежища. В документах будут изложены единые правила приёма мигрантов. Все нововведения пройдут "под эгидой Европейского совета по внутренней безопасности", сообщил Макрон.
Ранее он заявил о том, что во Франции будет внесен на рассмотрение законопроект, направленный против ненависти в интернете. Глава государства пообещал деньгами и тюрьмой наказывать тех, кто разжигает ненависть в Сети.

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