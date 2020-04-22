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Франция повторила опыт СССР: Заново открытый McDonald’s спровоцировал многокилометровую пробку
22 апреля 2020, 18:10 • 29 • В мире
Во Франции из-за коронавируса повторили опыт СССР. Так, заново открытый McDonald’s спровоцировал многокилометровую пробку из желающих заказать еду.
С 20 апреля во Франции возобновила работу сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. В результате в одну из торговых точек выстроилась огромная очередь, передаёт телеканал "360".
Инцидент произошёл в департаменте Сена и Марна. Согласно распоряжению властей, точки общепита в стране работают на доставку еды. Поэтому открытие McDonald’s вызвало ажиотаж.
Надо пояснить, что речь идёт о ресторане, аналогичном "МакАвто": человек может приехать на автомобиле, сделать заказ и забрать его. В нынешних условиях это минимизирует контакт между клиентами и сотрудниками.
В Сети уже появились видео с многокилометровыми пробками у торговой точки. Люди были вынуждены ждать возможности сделать заказ около трёх часов, а происходящее напоминало открытие первого ресторана McDonald’s в СССР.
Как передаёт "Взгляд", ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отчитались о том, что за последние сутки число инфицированных COVID-2019 пациентов выросло до 1,187 миллиона человек. При этом во Франции число инфицированных составляет 113,5 тысячи человек.
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