Франция поставит Украине 55 вертолётов для силовиков

Правительство Украины и компания Airbus Helicopters подписали соглашение о поставке 55 вертолётов для Национальной полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, приграничной службы и войск Национальной гвардии.

Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

Соглашение было подписано в резиденции кабмина в присутствии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Согласно контракту, компания Airbus Helicopters поставит на Украину 21 вертолёт Н225, 10 вертолётов Н145 и 24 вертолёта Н125. Стоимость контракта, включающего техподдержку и обучение персонала, составила €555 млн.

Сообщается, что часть средств на покупку вертолётов предоставляет группа французских банков и казначейство Франции в виде среднесрочных кредитов.

«Сегодня мы подводим итог огромной работы, которую провели руководители МВД, прежде всего министр Арсен Аваков, с французскими партнёрами. Этот контракт даёт возможность использовать 55 вертолётов для обеспечения безопасности наших граждан», — заявил Гройсман.

Он добавил, что это беспрецедентный объём поставки и сделка открывает новые возможности сотрудничества между Украиной и Францией.

Ранее сообщалось, что на Украине идёт подготовка к созданию вертолётной полиции.