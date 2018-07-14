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Франция поставит Украине 55 вертолётов для силовиков
14 июля 2018, 15:39 • 148 • Украина
Правительство Украины и компания Airbus Helicopters подписали соглашение о поставке 55 вертолётов для Национальной полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, приграничной службы и войск Национальной гвардии.
© Airbus helicopters РИА Новости
Об этом сообщается на сайте украинского правительства.
Соглашение было подписано в резиденции кабмина в присутствии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Согласно контракту, компания Airbus Helicopters поставит на Украину 21 вертолёт Н225, 10 вертолётов Н145 и 24 вертолёта Н125. Стоимость контракта, включающего техподдержку и обучение персонала, составила €555 млн.
Сообщается, что часть средств на покупку вертолётов предоставляет группа французских банков и казначейство Франции в виде среднесрочных кредитов.
«Сегодня мы подводим итог огромной работы, которую провели руководители МВД, прежде всего министр Арсен Аваков, с французскими партнёрами. Этот контракт даёт возможность использовать 55 вертолётов для обеспечения безопасности наших граждан», — заявил Гройсман.
Он добавил, что это беспрецедентный объём поставки и сделка открывает новые возможности сотрудничества между Украиной и Францией.
Ранее сообщалось, что на Украине идёт подготовка к созданию вертолётной полиции.
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