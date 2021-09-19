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Франция поссорилась еще с одной страной из-за военного контракта

19 сентября 2021, 18:20  •  39 • Политика
Фото: pixabay.com
Макрона снова предпочли американцам
Французский президент Эммануэль Макрон отменил свой визит в Швейцарию, который обе администрации согласовывали последние полгода. Причина кроется в отказе Берна закупать истребители у Парижа. Об этом пишут зарубежные СМИ.
Франция и Швецария последнее время активно обсуждали детали совместного военного контракта по закупке истребителей Rafale. Однако швейцарцы предпочли совершить закупки у американцев, договорившись о поставках F-35 на 6 миллиардов долларов ради обеспечения обороны страны. По слухам, Берн продолжал диалог с Парижем даже после того, как были подписаны все документы с Соединенными Штатами. 
В связи с этим, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зарубежные СМИ, Макрон отменил встречу с президентом Ги Пармеланом. Более того, глава Франции запретил любые двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне вплоть до лета следующего года. Швейцарская сторона настаивает, что контакты между странами сохранились на уровне послов.
Похожий поступок не так давно в отношении Франции совершила Австралия, разорвав контракт на строительство подлодок и вспупив в оборонный союз вместе с США и Британией. Решение было окончательно принято еще во время саммита G7, однако даже после него Канберра продолжала общение с Парижем по совместному договору.

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