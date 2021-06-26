Франция перекрыла России Шенген

Французские визовые центры прекратили принимать заявки на продление шенгенских виз, срок которых истёк во время пандемии коронавируса. Их принимали с 1 июня.

Приостановка рассмотрения запросов на продление шенгенских виз введена временно. Решение принято из-за того, что Россия оказалась в "красной зоне" по эпидемиологической ситуации с COVID-19. Посольство Франции рассмотрит возобновление продления многоразовых виз после того, как эпидемиологическая ситуация в стране изменится в лучшую сторону. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральное консульство Франции в Москве открыло приём заявок на продление многоразовых шенгенских виз 1 июня. При этом посольство анонсировало выдачу виз и другим категориям заявителей.

Отметим, что границы Франции остаются закрытыми из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Наличие визы не является гарантией попадания в страну.