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Франция перекрыла России Шенген

26 июня 2021, 01:05  •  95 • Политика
Французские визовые центры прекратили принимать заявки на продление шенгенских виз, срок которых истёк во время пандемии коронавируса. Их принимали с 1 июня.
Приостановка рассмотрения запросов на продление шенгенских виз введена временно. Решение принято из-за того, что Россия оказалась в "красной зоне" по эпидемиологической ситуации с COVID-19. Посольство Франции рассмотрит возобновление продления многоразовых виз после того, как эпидемиологическая ситуация в стране изменится в лучшую сторону. Об этом сообщает ТАСС.
Генеральное консульство Франции в Москве открыло приём заявок на продление многоразовых шенгенских виз 1 июня. При этом посольство анонсировало выдачу виз и другим категориям заявителей.
Отметим, что границы Франции остаются закрытыми из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Наличие визы не является гарантией попадания в страну.

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