|
Франция перекрыла России Шенген
26 июня 2021, 01:05 • 95 • Политика
Французские визовые центры прекратили принимать заявки на продление шенгенских виз, срок которых истёк во время пандемии коронавируса. Их принимали с 1 июня.
Приостановка рассмотрения запросов на продление шенгенских виз введена временно. Решение принято из-за того, что Россия оказалась в "красной зоне" по эпидемиологической ситуации с COVID-19. Посольство Франции рассмотрит возобновление продления многоразовых виз после того, как эпидемиологическая ситуация в стране изменится в лучшую сторону. Об этом сообщает ТАСС.
Генеральное консульство Франции в Москве открыло приём заявок на продление многоразовых шенгенских виз 1 июня. При этом посольство анонсировало выдачу виз и другим категориям заявителей.
Отметим, что границы Франции остаются закрытыми из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Наличие визы не является гарантией попадания в страну.
Подпишитесь на нас
95
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июня 2021, 05:05
|
22 июня 2021, 19:10
|
21 июня 2021, 01:00
|
19 июня 2021, 15:05
|
20 июня 2021, 17:40
|
25 июня 2021, 15:00
|
20 июня 2021, 08:30