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Франция отменила совместные с США торжества после "удара в спину" от Австралии
17 сентября 2021, 03:05 • 25 • Политика
Торжества были намечены по случаю 250-летия Чесапикского сражения времён войны за независимость США. Решение Австралии разорвать оборонный контракт с Францией в Париже встретили с недоумением
Скандал с отменой сделки между Францией и Австралией по поставке подводных лодок стал причиной отмены торжеств во французском посольстве в Вашингтоне, которые должны были состояться по случаю 250-летия знаменитого Чесапикского сражения. В этой битве во время Войны за независимость США французский флот разбил британский.
Торжества по этому случаю были намечены на 17 сентября. Предполагалось, что они пройдут, в том числе, на борту французского фрегата в Балтиморе. Теперь же стало известно, что их отменили. Более того, как сообщает New York Times, занимающий высокую должность в ВМС Франции офицер, который специально прилетел в столицу США для участия в данном мероприятии, вернётся в Париж раньше времени.
Напомним, накануне Австралия, Великобритания и США приняли решение о формировании нового партнёрства, которое получило название AUKUS. По этим новым договорённостям Австралия намерена построить не менее 8 атомных подводных лодок, а использовать в этих целях там собираются американские и британские наработки. Параллельно власти Австралии разорвали самый крупный за всю историю государства оборонный контракт, ранее заключённый с Францией. В Париже эти действия уже назвали ударом в спину.
На брифинге в Вашингтоне пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили о решении французской стороны отменить торжества в связи со сложившейся ситуацией, на что она дала очень обтекаемый ответ. По её словам, Джо Байден сосредоточен на сохранении тесных отношений с лидерами Франции, Великобритании, Австралии, что поможет в достижении глобальных целей, среди которых присутствует и обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам Псаки, в Вашингтоне и дальше будут работать над конструктивным партнёрством с Парижем в самых разных областях.
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