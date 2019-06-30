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Франция отдаст Украине старые списанные катера
30 июня 2019, 14:54 • 151 • Политика
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Отмечается, что они "не новые, а списанные". Вот уже несколько лет Незалежная получает старую технику от "западных партнеров".
Французские суда имеют длину 32 метра. Они могут оснащаться боевыми модулями. Экипаж включает в себя 13 человек. О том, что Незалежной достанутся "новые" патрульные корабли, сообщает пресс-служба украинского правительства в Facebook.
Указывается, что катера уже списанные, тем не менее они "развивают скорость до 35 узлов, а дальность хода составляет 1200 миль". Напомним, что Украина несколько последних лет периодически получает списанные корабли от западных партнеров.
Ранее сообщалось, что Незалежная получит два устаревших американских патрульных катера Island.
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