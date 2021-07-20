Франция опередила ВОЗ по волнам COVID

Франция опередила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) по волнам COVID-19. Подсчёты подъёмов заболеваемости не совпадают.

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что страна вошла в четвёртую волну коронавируса. Он охарактеризовал динамику эпидемии как чрезвычайно интенсивную.

Новая волна, по словам Атталя, более быстрая и имеет более крутой уклон, чем три предыдущие. Заявление представитель французских властей сделал в ходе брифинга после завершения заседания совета министров 19 июля.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на открытии заседания Чрезвычайного комитета организации по оценке ситуации с пандемией COVID-19 сообщил, что мир только на грани четвёртой волны пандемии. В течение всего последнего месяца уровень заражения коронавирусной инфекцией в мире растёт. Это наблюдается во всех странах - членах ВОЗ, кроме одного региона.

"Спустя десять недель снижения уровень смертности также растёт", - подчеркнул Гебрейесус.

Он объяснил рост числа инфицированных появлением "дельта"-штамма, который распространяется в два раза быстрее предшественника.

По словам гендиректора ВОЗ, снижение количества заражений и числа летальных исходов от COVID-19 фиксируется в тех государствах, где достигнуты высокие показатели вакцинации.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, с момента появления SARS-CoV-2 вызываемое им заболевание COVID-19 было выявлено более чем у 190,7 миллиона человек. Более 4 миллионов умерли. Лидерами по количеству заражений являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Турция, Великобритания.

Ранее ВОЗ сообщила о широком распространении нового варианта коронавируса. Штамм "лямбда" выявлен более чем в 30 государствах. Большинство из этих стран находятся в Северной и Южной Америке.