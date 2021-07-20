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Франция опередила ВОЗ по волнам COVID
20 июля 2021, 00:50 • 69 • В мире
Франция опередила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) по волнам COVID-19. Подсчёты подъёмов заболеваемости не совпадают.
Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что страна вошла в четвёртую волну коронавируса. Он охарактеризовал динамику эпидемии как чрезвычайно интенсивную.
Новая волна, по словам Атталя, более быстрая и имеет более крутой уклон, чем три предыдущие. Заявление представитель французских властей сделал в ходе брифинга после завершения заседания совета министров 19 июля.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на открытии заседания Чрезвычайного комитета организации по оценке ситуации с пандемией COVID-19 сообщил, что мир только на грани четвёртой волны пандемии. В течение всего последнего месяца уровень заражения коронавирусной инфекцией в мире растёт. Это наблюдается во всех странах - членах ВОЗ, кроме одного региона.
"Спустя десять недель снижения уровень смертности также растёт", - подчеркнул Гебрейесус.
Он объяснил рост числа инфицированных появлением "дельта"-штамма, который распространяется в два раза быстрее предшественника.
По словам гендиректора ВОЗ, снижение количества заражений и числа летальных исходов от COVID-19 фиксируется в тех государствах, где достигнуты высокие показатели вакцинации.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, с момента появления SARS-CoV-2 вызываемое им заболевание COVID-19 было выявлено более чем у 190,7 миллиона человек. Более 4 миллионов умерли. Лидерами по количеству заражений являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Турция, Великобритания.
Ранее ВОЗ сообщила о широком распространении нового варианта коронавируса. Штамм "лямбда" выявлен более чем в 30 государствах. Большинство из этих стран находятся в Северной и Южной Америке.
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