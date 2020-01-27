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Франция недоумевает, почему Зеленский поставил переговоры о Донбассе на паузу - дипломат
27 января 2020, 04:24 • 110 • Политика
Дипломат и депутат Верховной рады Украины Олег Волошин рассказал в эфире телеканала "112 Украина" о том, что в Париже не понимают причины торможения мирного урегулирования в Донбассе после довольно успешного саммита в "нормандском формате".
По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский перестал предпринимать действия в отношении Донбасса. В результате урегулирование конфликта зависло, в очередной раз "встав на паузу", отметил он.
В Киеве отложили все решения, принятые по итогам встречи в столице Франции, сообщил Волошин. По его словам, французские власти считают, что украинские власти занялись второстепенными вопросами, передаёт телеканал "360".
Напомним, 9 декабря в Париже прошел первый после перерыва саммит по Донбассу. В нём приняли участие президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии.
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