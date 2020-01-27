Франция недоумевает, почему Зеленский поставил переговоры о Донбассе на паузу - дипломат

По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский перестал предпринимать действия в отношении Донбасса. В результате урегулирование конфликта зависло, в очередной раз "встав на паузу", отметил он.

В Киеве отложили все решения, принятые по итогам встречи в столице Франции, сообщил Волошин. По его словам, французские власти считают, что украинские власти занялись второстепенными вопросами, передаёт телеканал "360".

Напомним, 9 декабря в Париже прошел первый после перерыва саммит по Донбассу. В нём приняли участие президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии.