Франция не признает правительство "Талибана"* в Афганистане: Не сдержали обещания

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж не признает правительство Афганистана, сформированное "Талибами*.

Франция отказывается признавать новое правительство Афганистана, сформированное Талибаном*, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 5.

Глава МИД Франции отметил, что представители талибов не сдержали обещания, которые они ранее дали международному сообществу.

Франция отказывается иметь какие-либо отношения с этим правительством

- цитирует ТАСС слова французского министра.

Глава МИД подчеркнул, что Франция требовала от талибов дать беспрепятственно уехать из Афганистана всем желающим, разрешить свободные поставки гуманитарной помощи, соблюдать в стране права человека, в том числе женщин, и отказаться от сотрудничества с террористами. По словам министра, талибы "обещали инклюзивное правительство, но в итоге соврали".

"Франция признает государства. У нас был посол в Афганистане, формально он им и остается сейчас", - отметил глава МИД Франции.

* Талибы, "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Ранее движение Талибан* напомнило, что осуждало теракты 11 сентября 2001 года и было готово помочь США в расследовании атаки террористов.