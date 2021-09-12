Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ ...
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиас...
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто да...
Главная / Политика

Франция не признает правительство "Талибана"* в Афганистане: Не сдержали обещания

12 сентября 2021, 14:55  •  73 • Политика
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж не признает правительство Афганистана, сформированное "Талибами*.
Франция отказывается признавать новое правительство Афганистана, сформированное Талибаном*, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 5.
Глава МИД Франции отметил, что представители талибов не сдержали обещания, которые они ранее дали международному сообществу.
Франция отказывается иметь какие-либо отношения с этим правительством
- цитирует ТАСС слова французского министра.
Глава МИД подчеркнул, что Франция требовала от талибов дать беспрепятственно уехать из Афганистана всем желающим, разрешить свободные поставки гуманитарной помощи, соблюдать в стране права человека, в том числе женщин, и отказаться от сотрудничества с террористами. По словам министра, талибы "обещали инклюзивное правительство, но в итоге соврали".
"Франция признает государства. У нас был посол в Афганистане, формально он им и остается сейчас", - отметил глава МИД Франции.
* Талибы, "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
Ранее движение Талибан* напомнило, что осуждало теракты 11 сентября 2001 года и было готово помочь США в расследовании атаки террористов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





73
Источник
Похожие новости
12 сентября 2021, 05:45
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читатели Die Zeit
12 сентября 2021, 02:05
В Совфеде заявили о желании Украины жить за счет России
12 сентября 2021, 00:15
Три препятствия на пути "Северного потока - 2": В Германии назвали, что мешает проекту
12 сентября 2021, 05:45
"Необходимо давать России отпор": Вице-премьер Украины заявила о третьей мировой войне
12 сентября 2021, 09:25
Франция с её "Рафалями" пожалеет о войне с Россией - RAND
12 сентября 2021, 00:15
В России через два года "исчезнет интернет": В Bellingcat придумали новую "сенсацию"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2021, 03:10
«Патриоты» готовы топить кизяками ради независимости от России
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
08 сентября 2021, 01:50
Окружённые, но не сломленные: на Украине люди по-своему сражаются с нацизмом
12 сентября 2021, 05:45
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читатели Die Zeit
09 сентября 2021, 09:55
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
11 сентября 2021, 01:20
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто дал на это деньги
11 сентября 2021, 20:35
Зеленский бессилен перед Путиным: Украинский ведущий выдал всё без обиняков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.