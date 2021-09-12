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Франция не признает правительство "Талибана"* в Афганистане: Не сдержали обещания
12 сентября 2021, 14:55 • 73 • Политика
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж не признает правительство Афганистана, сформированное "Талибами*.
Франция отказывается признавать новое правительство Афганистана, сформированное Талибаном*, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 5.
Глава МИД Франции отметил, что представители талибов не сдержали обещания, которые они ранее дали международному сообществу.
- цитирует ТАСС слова французского министра.
Глава МИД подчеркнул, что Франция требовала от талибов дать беспрепятственно уехать из Афганистана всем желающим, разрешить свободные поставки гуманитарной помощи, соблюдать в стране права человека, в том числе женщин, и отказаться от сотрудничества с террористами. По словам министра, талибы "обещали инклюзивное правительство, но в итоге соврали".
"Франция признает государства. У нас был посол в Афганистане, формально он им и остается сейчас", - отметил глава МИД Франции.
* Талибы, "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
Ранее движение Талибан* напомнило, что осуждало теракты 11 сентября 2001 года и было готово помочь США в расследовании атаки террористов.
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