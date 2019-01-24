Франция намерена вернуть мировой статус французскому языку

Наступление франкофонии и сжатие англосферы

В связи с выходом Великобритании из ЕС президент Франции Эммануэль Макрон намерен вернуть французскому языку мировой статус и сделать его основным рабочим языком Европейского союза. Впервые об этом он заявил 20 марта 2018 года в Международный день франкофонии – культурного единства франкоговорящих государств, союз которых в сфере культуры скрепляется усилиями международной организации «Франкофония» (объединяет 58 государств и частей государств, существует с 1970 года).

От слов Париж перешёл к делу. В апреле 2018 г. французский представитель в ЕС Филипп Леглиз-Коста отказался участвовать в обсуждении бюджета Европейского союза на английском языке. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сам поклонник возрождения французского языка, позже присоединился к этому демаршу: «Не вижу причин, по которым язык Шекспира должен быть выше языка Вольтера… Медленно, но уверенно английский теряет значимость в Европе».

Среди брюссельских чиновников английский является родным только для 2,8%, но он изучается в качестве первого иностранного в 80% школ Евросоюза. «Английский ещё никогда не был так широко представлен в Брюсселе, как сейчас, когда мы обсуждаем Брекзит. Но это доминирование не является неизбежным», – сказал Макрон.

После Брекзита в ЕС останутся только две страны, где английский является официальным государственным языком – Ирландия и Мальта. Их население составляет всего 1,2% населения ЕС. И, конечно, возникает вопрос, почему весь Евросоюз должен говорить на их языке? Сейчас 81% документооборота ЕС производится на английском и всего 5% – на французском, хотя до 1973 года именно французский был главным языком европейской дипломатии.

Париж приводит следующие доводы в защиту французского языка: этот язык присутствует на пяти континентах, имеет статус официального или близкий к официальному в 50 странах, на нём говорят почти 300 млн. человек, к 2070 году численность франкоговорящих в мире увеличится, по самым сдержанным прогнозам, почти до 480 млн.

Это произойдёт в основном за счёт роста населения франкоязычных стран Тропической Африки. 59% всех франкоговорящих – африканцы. Для увеличения эффекта Франция готова оказать африканским странам помощь в налаживании устойчивой системы образования, чтобы охватить своим влиянием те 30 млн. юных чернокожих, которые не получают школьных знаний французского языка.

Центр притяжения франкофонии всё больше смещается в сторону геополитического Юга. От 80% до 100% жителей франкоязычных регионов Северной и Тропической Африки хотят, чтобы их дети знали этот язык. В 2014-2018 годах в мире было отмечено 8%-ное увеличение численности изучающих язык Расина и Корнеля; больше всего – на Ближнем Востоке, в Африке и странах Индийского океана. На Европу приходится 20,4% изучающих французский.

С 1960 года численность франкоговорящих увеличилась в пять раз. В период 2015-2065 годов по динамике роста численности носителей французский обгонит английский (143% против 63%).

После английского французский – второй изучаемый иностранный язык в мире (132 млн. изучающих) и в ЕС (26,1%). В испано- и португалоязычных странах французский следует по пятам за английским по популярности. В англоязычных странах он самый популярный иностранный язык. 12% населения Европейского союза – франкоговорящие, 13% – англоговорящие.

Следствием усиления позиций французского языка в мире неизбежно станет укрепление политического и экономического влияния Франции. К 2016 г. население «французского мира» достигло 7,3% общемирового (в 2000 г. эта цифра составляла 6,4%), на неё приходится 16,5% мирового валового дохода.

По данным французских социологов (французы обращают мало внимания на то, что среди них растёт доля чернокожих), использование общего языка облегчает взаимопроникновение товаров на рынки, стимулирует товарообмен в среднем на 33%, снижает уровень безработицы, предоставляя возможность трудоустройства сразу в нескольких странах. Принадлежность к миру франкофонии на 22% повышает вероятность активизации экономического сотрудничества стран этого ареала.

Со смещением центра тяжести мировой экономики в Восточную Азию Париж расширил сотрудничество со своими бывшими колониями – Вьетнамом, Камбоджей, Лаосом – в сфере образования, туризма, инвестиций, энергетики.

В Азии, как и на других континентах, присутствуют отделения международной организации «Франкофония» и Университетского агентства франкоговорящих стран (AUF). Благодаря их работе в Камбодже 10% учеников изучают французский язык, в Лаосе за последние несколько лет количество изучающих французский в школах увеличилось с 62 тыс. до 70 тыс., во Вьетнаме – до 40 тыс. Организация «Франкофония» и AUF видят своей задачей популяризацию французского в Китае, Малайзии, Таиланде, Южной Корее, Индонезии.

Возрождая моду на французский язык, Париж смотрит в будущее. Сегодня 42% (1,9 млн.) всех иностранных студентов в мире – из Азии, а Франция – третья после США и Великобритании по количеству обучающихся иностранцев и хочет стать первой.