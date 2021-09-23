Франция начала подсчет потерь от разрыва контракта с Австралией по подлодкам

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Париж уверен, что Канберра исходила из соображений собственного удобства

Генеральный директор судостроительной корпорации Naval Group Пьер-Эрик Поммелле прокомментировал ситутацию вокруг одностороннего выхода Австралии из соглашения по производству подводных лодок. Топ-менеджер считает, что решение Канберры имеет политический и стратегический мотивы, а переговоры Лондона и Вашингтона с Канберрой по субмаринам велись месяцами в крайне узком кругу.

В доказательство своих слов Поммелле напомнил, что премьер Австралии публично заявил: причина разрыва контракта вовсе не в Naval Group. Гендиректор судостроительной компании указал, что ни французская компания, ни Канберра не предусматривали никаких изменений в принятом решении, которое могло бы предполагать участие Соединенных Штатов и Британии.

В Naval Group уверены, что австралийская сторона вышла из контракта, руководствуясь собственным удобством. И потому Франция не считает себя виновником ситуации.

"Этот момент предусмаривается в соглашении. И он повлечет за собой компесанцию за существующие и будущие затраты из-за "демобилизации" инфраструктуры и ПО, а также перераспределения персонала", – добавил Поммелле.

Гендиректор компании также сообщил, что Австралия подписала два контракта на 840 миллионов евро. Однако информацию о компенсациях Поммелле не стал уточнять.

Напомним, Австралия заключила соглашение со Штатами и Великобританией в оборонной сфере в рамках трехстороннего альянса AUKUS, объявив о выходе из соглашения по строительству подводного флота с французской Naval Group. Таким образом, Канберра отказалась от контракта в 56 млрд евро, в рамках которого предусматривалось строительство 12 субмарин класса Barracuda.