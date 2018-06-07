Франция может выйти из «Большой семерки»

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На роль лидера оппозиции протекционистской политике Вашингтона заявку подал президент Франции Эммануэль Макрон. Его телефонная беседа с Трампом предшествовала саммиту G-7, и выдалась более чем не простой. Это прозрачным намеком подтвердил и сам Макрон. «Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями, - сказал французский президент. – Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям секрет сосисок, не уверен, что они продолжат их есть».

В утечках для прессы, идущих из окружения Макрона, «рецепт сосисок» был, тем не менее, раскрыт. Как сообщает Bloomberg, Франция намерена не подписывать совместного заявления лидеров стран G-7, если не добьется от США уступок по ключевым вопросам. Речь идет, в первую очередь, об отмене ввозных пошлин на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады. Так же Макрон ждет от Трампа отказа от пересмотра наследия Барака Обамы: американцы, как считают в ведущих странах ЕС, чье мнение, в данном случае, озвучил французский президент, не должны пытаться разрушить «ядерную сделку» с Ираном и Парижское соглашение по климату.

Не подписание совместного заявления может стать первым шагом по выходу Франции из «Большой семерки». Таким образом, G-8, которая из-за приостановки в нем членства России в 2014 году, стала G-7, теперь может превратиться в G-6. А если примеру Франции последуют другие члены этого клуба самых экономически развитых государств мира, он и вовсе может исчезнуть, хотя и возник в 1975-76 годах как раз для решения экономических и финансовых проблем. Но тогда было понимание необходимости согласования интересов. А сейчас? В «Группу семи», напомним, входят США, Великобритания, Германия, Канада, Франция, Япония и Италия. Претензий в связи с пошлинами к американцам нет разве что у Японии. При этом в Евросоюзе уже готовят контрсанкции против США. Как сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, повышенные пошлины введут, предположительно, с июля, на несколько десятков американских товаров. Так, под 25% пошлины подпадет некоторая сельскохозяйственная и металлургическая продукция из США, американская косметика, яхты.

Тем не менее, Трамп не дает и намека на то, что он намерен отступать от cвоей цели. Напротив, его окружение дает понять, что американский президент и так проявил медлительность и уступчивость в деле защиты отечественной промышленности от иностранных конкурентов. Ведь о введении 25% пошлин на ввоз стали и 10% пошлин на ввоз алюминия в США объявляли еще в начале весны. 9 марта Трамп подписал соответствующее распоряжение. Однако тут же из-под его действия были выведены Австралия, Аргентина, Канада, Южная Корея, Мексика и страны Евросоюза. Тогда представители американского правительства заявляли, что это всего лишь пауза на время переговоров с соответствующими странами.

Одна из причин этой паузы, впрочем, была не столько экономическая, сколько политическая. Трамп нацелился на выход из ядерной сделки с Ираном – то есть, за возвращение режима санкций против этой страны. А это наносит сильный удар по экономическим интересам Евросоюза. Франция, Германия и другие страны ЕС уже вошли на иранский рынок, заключили многомиллионные контракты и сердить их еще и торговой войной Трамп не решился. Видимо, в Вашингтоне рассчитывали, что по Ирану все-таки получится найти взаимопонимание с союзниками. Вышло иначе: в ЕС дружно осудили выход из «ядерной сделки». Вашингтон не поддержали в МАГАТЭ. Там заявили, что Иран выполняет свою часть «ядерной сделки», не строит планов на создание ядерного оружия, а стало быть, наказывать его санкциями не за что. В результате США пошлины все равно ввели, но с 1 июня.

Причина подобного упрямства Трампа – не только позиция влиятельного промышленного лобби, на чью поддержку он опирается. Дело еще и во внутренних убеждениях американского президента. Он, похоже, искренне считает, что сотрудничество с Евросоюзом превратилось для США в бремя. Американцы, с точки зрения Трампа, много дают Европе, но мало получают взамен. А идти против, считай, всего мира американский президент не боится. Ведь пошел же он в США против всех, даже против руководства родной Республиканской партии, и в итоге выиграл выборы. Почему бы и теперь ему не одержать победу?

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