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Франция может разрушить торговое соглашение между ЕС и Австралией

20 сентября 2021, 22:45  •  88 • Политика
Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Брюсселе призывают разобраться с тайной сделкой по подлодкам
Скандал после сделки Вашингтона, Лондона и Канберры, в результате которой Париж лишился "контракта века" на миллиарды евро, набирает обороты. Из-за договора AUKUS возникла угроза над заключением торгового соглашения ЕС-Австралия. А все ввиду возникшей напряженности в отношениях с Францией. Об этом заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге, передает "ПРАЙМ".
"Переговоры теперь будут намного более трудными, конечно… Я предположу, что будет намного сложнее заключить его", – сообщил он на брифинге.
Депутат подчеркнул, что размер торгового соглашения с Канберрой ограничен по сравнению со сделкой по подводным лодкам.
Свое неудовольствие в связи с договором AUKUS выразила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, с одной из стран-членов ЕС поступили "недопустимым образом".
"Мы хотим разобраться что случилось и почему. Таким образом, прежде, чем продолжить вести дела как обычно, необходимо выяснить это", – сказала она в интервью телеканалу CNN.
Фон дер Ляйен считает, что необходимо ответить на "множество открытых вопросов" о сделке AUKUS.
Напомним, Штаты, Британия и Австралия "обидели" Францию, заключив за ее спиной соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности, после чего Канберра объявила Парижу, что разрывает контракт по подлодкам с французской компанией Naval Group. Данный договор на A$90 млрд (€56 млрд), который называли "контрактом века", предусматривал производство 12 ударных субмарин класса Barracuda.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан оценил решение Австралии не иначе, как "ударом в спину" и подчеркнул, что доверие между странами подорвано. Позже Париж отозвал своих послов из Вашинтона и Канберры, что стало беспрецедентным явлением для союзников по НАТО.

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