Франция ищет "российский след" в протестах "желтых жилетов" в Париже

Франция расследует причастность России к протестам "желтых жилетов" в Париже. Следствие по поиску "российского следа" ведёт Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции.

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) расследует информацию о том, что Россия якобы причастна к протестам "желтых жилетов" в Париже. Об этом заявил Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он утверждает, что до него доходили слухи о том, что Россия якобы имеет какое-то отношение к массовым уличным протестам, захлестнувшим Францию из-за решения властей поднять налоги и цены на бензин. Глава МИД отметил, что пока не готов утверждать, что Москва как-то причастна к погромам "желтых жилетов" в Париже, и призвал дождаться окончания расследования.

"Я слышал эти слухи (о причастности России)... Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чем-то, пока факты не будут установлены", - заявил Ле Дриан.

Ранее британская газета Times написала, что в Twitter появились сотни аккаунтов, якобы связанные с Россией, которые подогревают протесты, публикуя фейки, преувеличивающие жестокость полиции по отношению к протестующим. Примечательно, что еще за несколько дней до этого многие эксперты предсказывали, что Запад заявит о "российском следе" в беспорядках в Париже.

Напомним, что массовые протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с 17 ноября и связаны планами властей поднять налоги и цены на топливо. Протесты 1 декабря в Париже закончились погромами и разграблениями магазинов французской столицы. Городу был нанесен ущерб, превышающий 4 миллиона евро.