Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
Главная / Политика

Франция и Германия игнорируют предложения России по встрече в нормандском формате

07 ноября 2021, 18:25  •  120 • Политика
Мария Захарова. Фото: Alexander Kulebyakin/www.globallookpress.com
Европа демонстративно не замечает "хамского поведения" киевских властей
Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова. Речь идет о предложении России обсудить итоговый документ прежде, чем проводить нормандскую встречу. Берлин и Париж попросту не реагируют на инициативы Москвы, при этом продолжая обвинять нашу страну в том, что она ничего не делает.
Захарова указала, что Европа демонстративно не замечает хамской политики Украины. Хотя именно Франция и Германия постоянно говорят о необходимости проведения нормандских встреч.
Между тем РФ напоминает из раза в раз, что прежде чем организовывать эти переговоры, необходимо понимать, к чему они приведут.
Ранее глава МИД Сергей Лавров отказался в ближайшее время участвовать во встрече в нормандском формате. Как пояснила Захарова, у министра плотный график. Кроме того, российской стороне нужно ясное понимание о результатах мероприятия.
Высказывался не так давно министр и о перспективах нормандского формата. Все зависит от того, будет ли Киев выполнять Минские соглашения. Как показывает практика, пока обещания не исполняются.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





120
Источник
Похожие новости
07 ноября 2021, 05:00
"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США
07 ноября 2021, 00:55
Скабеева разоткровенничалась о присяге флагу США: "А что мы? Нас заставляли"
07 ноября 2021, 00:55
Пенсия $24 750 в год: Нищие пошли на хитрость и не прогадали
07 ноября 2021, 10:50
Америка не спасёт. В "китайском Крыму" началась паника
07 ноября 2021, 03:15
Силуанов - "беспомощная жертва". Делягин привёл в доказательство "безумный прогноз"
07 ноября 2021, 01:30
Появились сведения о досрочных президентских выборах в Белоруссии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 ноября 2021, 21:00
"Приказ "первого лица" по Донбассу в действии? Депутат Госдумы прибыл в Донецк
04 ноября 2021, 04:40
"Катастрофа для правительства": Делягин и Пронько о самом печальном назначении дня
01 ноября 2021, 21:45
Откуда ракета? Суд Гааги принял "исчерпывающие ответы" "Алмаз-Антея" по делу MH17
05 ноября 2021, 08:40
В США применили биооружие во имя свежего воздуха: есть погибшие
05 ноября 2021, 11:00
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
02 ноября 2021, 14:40
Генерал ВСУ "успокоил" пугающих войной с Россией: "Вопрос не суток – часов. Понимаете?!"
05 ноября 2021, 20:20
Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.