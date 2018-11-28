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Франция и ФРГ выступили против ужесточения антироссийских санкций

28 ноября 2018, 15:24  •  111 • В России

Сразу после задержания российской погранслужбой украинских кораблей, которые незаконно пересекли морскую госграницу РФ в Керченском проливе, мировое сообщество заговорило о новых антироссийских санкциях. Наказать Москву требовал Киев. Хоть западные политические лидеры и призывали к деэскалации ситуации в Черном море, в Брюсселе экстренно прошло секретное заседание. Основной темой обсуждения членов комитетов по политике и безопасности стран Евросоюза стал инцидент в Керченском проливе. Дипломаты заявили, что сейчас важно принять меры по укреплению доверию. И санкции к ним не относятся. На этом настаивали представители Франции и ФРГ, пишет немецкое издание Welt.

Правительства этих стран выступают за мирное урегулирование ситуации исключительно дипломатическим путем, привлекая к этому европейские Организации по безопасности и сотрудничеству.

Правда, позицию Германии и Франции не разделяют США. Госдеп призвал страны Европы сделать свои санкции, введенные против России, более эффективными.

- Мы бы хотели, чтобы наши европейские союзники делали больше для помощи Украине. Правительство США занимает очень сильную позицию по ее поддержке… Не хочу сказать, что США несут это бремя, но они занимаются этим вопросом в основном в одиночку, - заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Из-за ситуации в Керченском проливе встрепенулся и Дональд Трамп. Президент США пригрозил, что может отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 в Аргентине.

- Может, мы и не проведем встречу. Мы, может, вообще и не будем проводить встречу... Мне не нравится эта агрессия. Мне вообще не нравится агрессия, - заявил в интервью Washington Post Трамп.

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