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Франция готовится в новой волне погромов: 80 тысяч полицейских мобилизовали перед протестами

19 января 2019, 03:24  •  20 • В мире
80 тыс.полицейских и сотрудников жандармерии задействованы в операции по обеспечению безопасности из-за возможности новых погромов в связи с акцией протеста "желтых жилетов" в субботу.
Власти Франции задействовали более 80 тыс. сотрудников полиции для запланированной на субботу (19 января) новой акции протеста "желтых жилетов". Об этом пишет издание 20 Minutes.
Накануне инициативная группа "желтых жилетов" призвала в Сети своих сторонников выйти на манифестации как в столице, так и в провинции. Предварительно известно, что наиболее масштабные акции пройдут в Париже, Бордо, Лионе, Тулузе, Лилле, Нанси, Ла Рошели и Руане.
По данным агентства Agence France-Presse, за последние два месяцы акций протеста погибли десять человек, более полутора тысяч получили травмы разной степени тяжести.

Ранее сторонники "желтых жилетов" пытались добится своих целей не на улицах. Они и адепты криптовалют призвали французов закрывать счета в банках с целью "обрушения" финансовой системы страны ненасильственными методами.

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