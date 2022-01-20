Франция готова послать своих солдат на восток

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед военачальниками с командного пункта недалеко от Страсбурга, заявил о готовности отправить подразделения французских войск в Румынию в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО.

Заявление Макрона прозвучало на фоне инициированного Соединёнными Штатами роста напряжённости на российско-украинской границе. Над возможностью переброски французских солдат в Румынию Париж размышлял с 2016 года. Представляя на сессии Европарламента программу председательства Франции в ЕС, Макрон назвал конфликт в Донбассе источником напряжённости для всей Европы. При этом он подчеркнул, что Франция и Германия нацелены на решение конфликта в рамках "нормандского формата", и призвал союзников к диалогу с Москвой во избежание обострения противостояния.

Париж и Берлин оспаривают право США на геополитическую монополию в континентальной Европе, а слова Макрона следует воспринимать как попытку перехватить у Берлина инициативу в "нормандском формате" после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель. Новое правительство Германии не настолько близко Парижу, как предыдущее. И Париж торопится встроиться в процесс принятия натовским блоком военных решений по украинскому вопросу, иначе эти решения будут приниматься Соединенными Штатами и Германией без Франции.