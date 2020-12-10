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Франция – светское государство: в Париже нашли законный способ борьбы с исламистами

10 декабря 2020, 11:05  •  83 • Политика
Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Новые правила призваны оградить общество от религиозных фанатиков
Власти Франции придумали, как остановить распространение исламистской идеологии в стране. Они напомнили, что Пятая республика уже более 100 лет является светским государством, и представили законопроект "Об укреплении республиканских принципов". Документ уже одобрил Совет министров Франции.
Новые правила – их больше полусотни – должны усилить светский характер французского государства. Теперь все дети старше 3 лет будут обязаны посещать общеобразовательные школы. В последнее время мусульманские общины во Франции стали все больше практиковать домашнее обучение, особенно девочек. Теперь религия не станет поводом для отказа от обычных школ.
Кроме того, все религиозные организации будут обязаны отчитываться о пожертвованиях свыше €10 тысяч. А финансовую помощь от государства смогут получать исключительно светские общественные организации.
Закон касается даже таких сфер жизни, как отношения в семье: он запрещает лишать девочек наследства в пользу мальчиков, как это принято во многих мусульманских семьях, и запрещает врачам выдавать "сертификаты девственности" для вступающих в брак девушек, передает Europe 1.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс пытался представить новый закон как способ борьбы не с какой-то конкретной религией, а с религиозным фанатизмом в принципе. Однако признал, что главный враг французского общества сейчас – радикальный исламизм, пишет Le Monde. По его словам, власти дают гражданам "средство защиты от идеологических и политических объединений", которые разрушают традиционные французские ценности.
По мнению эксперта Института Европы РАН Сергея Федорова, в Париже, действительно, постарались принять меры, которые, с одной стороны, позволят усилить контроль за мусульманскими организациями, с другой – минимизировать острую реакцию мусульман на попытку властей вмешаться в их уклад жизни. В целом, эти меры были ожидаемы после серии убийств, которые произошли во Франции за последнее время, отметил эксперт в комментарии РБК.
В октябре французов потрясло жестокой убийство: местный житель чеченского происхождения обезглавил учителя в пригороде Парижа. Власти назвали случившееся терактом.

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