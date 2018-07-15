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Франция — чемпион!
15 июля 2018, 23:09 • 84 • Карикатуры
Сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу, обыграв хорватов в финале мундиаля. Матч прошел на стадионе "Лужники" и завершился со счетом 4:2.
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий
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