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Франц Клинцевич: Порошенко пытается навязать ложь не только Украине, но и всему миру

09 декабря 2018, 17:54  •  140 • В России

Петр Порошенко продолжает раздавать панические интервью западным СМИ. На этот раз, общаясь с журналистами Fox News, он заявил, что якобы Россия «блокирует свободу судоходства в Керченском проливе, и это ведет к серьезным экономическим последствиям для Украины».

Порошенко уверен: Евросоюз "не может это принять". "В этой ситуации, - цитирует президента его доморощенная пресс-служба, - российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты".

Франц Клинцевич - о требовании Порошенко закрыть порты США и Европы для российских судов

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- Порошенко пытается навязать ложь не только Украине, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. - Подобные заявления и такие решения (если они состоятся) приведут к потерям и для нас, и к экономическому коллапсу в самой Украине.

Хотя - нынешнюю власть это не интересует. Ей нужно избраться, выполнить указания Запада, а потом - будь, что будет. Но я не думаю, что мечтам Порошенко суждено сбыться. Вот, к примеру, из Болгарии уже звучат заявления официальных лиц о том, что Украина не сможет сделать Европу заложницей своих политических амбиций...

Что же касается Украины... Они, похоже, и дальше собираются жить в этой парадигме, давая ложную информацию всему миру, что это - территория украинская, что Россия в нарушении международного морского законодательства и внутренних договоренностей осуществляет такие вредные вещи - якобы занимается блокадой...

Уверен - предел этим глупостям со стороны незалежной уже наступает.

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