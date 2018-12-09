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Франц Клинцевич: Порошенко пытается навязать ложь не только Украине, но и всему миру
09 декабря 2018, 17:54 • 140 • В России
Петр Порошенко продолжает раздавать панические интервью западным СМИ. На этот раз, общаясь с журналистами Fox News, он заявил, что якобы Россия «блокирует свободу судоходства в Керченском проливе, и это ведет к серьезным экономическим последствиям для Украины».
Порошенко уверен: Евросоюз "не может это принять". "В этой ситуации, - цитирует президента его доморощенная пресс-служба, - российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты".
Франц Клинцевич - о требовании Порошенко закрыть порты США и Европы для российских судов
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- Порошенко пытается навязать ложь не только Украине, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. - Подобные заявления и такие решения (если они состоятся) приведут к потерям и для нас, и к экономическому коллапсу в самой Украине.
Хотя - нынешнюю власть это не интересует. Ей нужно избраться, выполнить указания Запада, а потом - будь, что будет. Но я не думаю, что мечтам Порошенко суждено сбыться. Вот, к примеру, из Болгарии уже звучат заявления официальных лиц о том, что Украина не сможет сделать Европу заложницей своих политических амбиций...
Что же касается Украины... Они, похоже, и дальше собираются жить в этой парадигме, давая ложную информацию всему миру, что это - территория украинская, что Россия в нарушении международного морского законодательства и внутренних договоренностей осуществляет такие вредные вещи - якобы занимается блокадой...
Уверен - предел этим глупостям со стороны незалежной уже наступает.
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