Франц Клинцевич: Большой вопрос — как Арашуков попал в парламент

- Правда, что всё то время, пока шла операция по задержанию Рауфа Арашукова, сенаторы в зале, где шло пленарное заседание, не могли никуда позвонить со своих сотовых?

- Да. Это нормальная практика — спецслужбы блокируют сигналы мобильных устройств на время спецоперации. Здание Совета Федерации - не исключение.

- Почему лично вы голосовали за снятие депутатской неприкосновенности с коллеги из Карачаево-Черкесии?

- В докладе генпрокурора Чайки я увидел доказательства, после которых только и оставалось, что именно так проголосовать.

- Вы были знакомы с сенатором Арашуковым, пересекались с ним в Совете Федерации или вне его?

- Нет, не пересекался никогда. Но меня удивило, что такой молодой человек смог оказаться в верхней палате. В Госдуме это было бы объяснимо.

- Вы сами, несмотря на то, что ваша биография известна всем, и вас четырежды проверяли в Госдуме, проходили проверку спецслужб перед тем, как стать сенатором ?

- Да, проверяли всё. Как он прошел такую проверку — вопрос.

- Это история ударит по репутации Совета Федерации?

- Думаю, там была коррупционная составляющая — в истории того, как именно этот человек попал в верхнюю палату парламента.

- Успели обсудить с коллегами эту историю и ее последствия?

- Нет. Сразу улетел в командировку в Узбекистан.

- В день ареста Арашукова появилась информация, что на парламентский туалет рядом с его кабинетом он повесил золотой замок, чтобы пользоваться этим местом лично.

- Это какая-то ерунда. Даже если бы что-то похожее было, это бы устранили сразу.