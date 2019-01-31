Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова
Технологии, отработанные веками: секреты глобализации по-англосаксонски
"Европу уничтожают изнутри!" Корнилов отрезвил либералов в студии!
"Ерунда": Извинявшаяся перед Украиной Ахеджакова попыталась замять кон...
Главная / В России

Франц Клинцевич: Большой вопрос — как Арашуков попал в парламент

31 января 2019, 20:54  •  157 • В России

- Правда, что всё то время, пока шла операция по задержанию Рауфа Арашукова, сенаторы в зале, где шло пленарное заседание, не могли никуда позвонить со своих сотовых?

- Да. Это нормальная практика — спецслужбы блокируют сигналы мобильных устройств на время спецоперации. Здание Совета Федерации - не исключение.

- Почему лично вы голосовали за снятие депутатской неприкосновенности с коллеги из Карачаево-Черкесии?

- В докладе генпрокурора Чайки я увидел доказательства, после которых только и оставалось, что именно так проголосовать.

- Вы были знакомы с сенатором Арашуковым, пересекались с ним в Совете Федерации или вне его?

- Нет, не пересекался никогда. Но меня удивило, что такой молодой человек смог оказаться в верхней палате. В Госдуме это было бы объяснимо.

- Вы сами, несмотря на то, что ваша биография известна всем, и вас четырежды проверяли в Госдуме, проходили проверку спецслужб перед тем, как стать сенатором ?

- Да, проверяли всё. Как он прошел такую проверку — вопрос.

- Это история ударит по репутации Совета Федерации?

- Думаю, там была коррупционная составляющая — в истории того, как именно этот человек попал в верхнюю палату парламента.

- Успели обсудить с коллегами эту историю и ее последствия?

- Нет. Сразу улетел в командировку в Узбекистан.

- В день ареста Арашукова появилась информация, что на парламентский туалет рядом с его кабинетом он повесил золотой замок, чтобы пользоваться этим местом лично.

- Это какая-то ерунда. Даже если бы что-то похожее было, это бы устранили сразу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


157
Источник
Похожие новости
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
31 января 2019, 17:39
Глава Курганской области запретил своим подчиненным говорить, что «денег нет»
31 января 2019, 17:39
Задержание Арашуковых: Кавказ выводят из «серой зоны»
Загрузка...
31 января 2019, 17:39
Мэром Махачкалы стал политик из Москвы
31 января 2019, 20:54
Франц Клинцевич: Большой вопрос — как Арашуков попал в парламент
31 января 2019, 17:39
Грызня Тимошенко и Порошенко сыграла на руку Зеленскому
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
31 января 2019, 09:39
"Массовости ему явно не хватило": Коц развенчал слухи о "мощной поддер...
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата...
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали&quo...
31 января 2019, 09:39
"Может не пережить": Экс-госсекретарь США предсказал Америке крах
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2019, 02:09
Толкнувший Скабееву депутат Рады прокомментировал заявление Кадырова
27 января 2019, 14:39
"Крымский сценарий для Венесуэлы": Мадуро предсказали итоги "скандального условия" Европы
30 января 2019, 07:39
NASA раскрыло причину аномальных холодов в США
26 января 2019, 17:24
Патриарх Иерусалимский неожиданно «выздоровел», отменив встречу с Порошенко
28 января 2019, 23:09
"Пусть в обход Германии тянут": Россия "обложила" газопровод Польши со всех сторон
25 января 2019, 23:39
Уволить Чубайса с волчьим билетом: Коротченко запустил голосование
28 января 2019, 16:39
"Напомнил ему о правилах": Чиновник ПАСЕ о наказании украинца, поднявшего руку на Скабееву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.