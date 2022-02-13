|
Франк-Вальтер Штайнмайер пошёл против России
13 февраля 2022, 20:35 • 200 • Политика
Переизбранный в воскресенье президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в Европе есть "угроза войны", и призвал вместе искать пути гарантировать мир на континенте.
Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил, что мирная жизнь на континенте стала обыденностью. Для Германии большой удачей стала 30-летняя спокойная жизнь, когда защита друзей и мирная жизнь с соседями стала настоящим:
Ясным Штайнмайер считает тот факт, что ответственность за обострение ситуации несёт Россия... Таким образом, нам становится ясно, что и президент Германии предпочитает поддерживать выгодную для США риторику давления на русских. В продолжение своего заявления Штайнмайер добавил, что считает демократию Запада сильной, а также подчеркнул:
На фоне заявлений из Белого дома, где снова отменили наступление России на Украину, заявление президента Германии выглядит так, будто он несколько отстал от утверждённой риторики - так сказать, забыл заглянуть в методички. Об отмене войны Царьград рассказывал ранее.
Подпишитесь на нас
200
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 февраля 2022, 01:45
|
08 февраля 2022, 07:35
|
10 февраля 2022, 08:35
|
09 февраля 2022, 10:25
|
12 февраля 2022, 17:45
|
06 февраля 2022, 21:10
|
07 февраля 2022, 16:25