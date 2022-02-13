Переизбранный в воскресенье президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в Европе есть "угроза войны", и призвал вместе искать пути гарантировать мир на континенте.

Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил, что мирная жизнь на континенте стала обыденностью. Для Германии большой удачей стала 30-летняя спокойная жизнь, когда защита друзей и мирная жизнь с соседями стала настоящим:

Но в эти дни мы узнали то, что должны были знать - мир не является чем-то само собой разумеющимся, над ним нужно работать, в диалоге, - сказал президент Германии, добавив: - А когда надо - при помощи ясности, сдерживания, решимости, всё это нужно сейчас.

Ясным Штайнмайер считает тот факт, что ответственность за обострение ситуации несёт Россия... Таким образом, нам становится ясно, что и президент Германии предпочитает поддерживать выгодную для США риторику давления на русских. В продолжение своего заявления Штайнмайер добавил, что считает демократию Запада сильной, а также подчеркнул:

Мы хотим мирного соседства, взаимного уважения, это единый сигнал из Вашингтона, Парижа и Берлина.

На фоне заявлений из Белого дома, где снова отменили наступление России на Украину, заявление президента Германии выглядит так, будто он несколько отстал от утверждённой риторики - так сказать, забыл заглянуть в методички. Об отмене войны Царьград рассказывал ранее.