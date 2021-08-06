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France Culture: Молдавия не стала единогласно прозападной

06 августа 2021, 12:40  •  186 • Украина
Расстановка политических сил в Молдавии может измениться после местных выборов
В Молдавии и на президентских, и на парламентских выборах победили представители прозападных сил, сделавшие ставку на молодое поколение и на молдавскую диаспору, – именно эта часть общества заинтересована в дальнейшей евроинтеграции страны.
Однако сегодня нельзя уверенно говорить о том, что Молдавия отвернулась от России, всё ещё может измениться и достаточно скоро – после выборов в автономной Гагаузии, население которой не только говорит по-русски, но и тяготеет к России, пишет французское интернет-издание France Culture.
«Молдавия долгое время разрывалась между прорумынскими и пророссийскими силами, но вот, похоже, сейчас страна качнулась в сторону западного лагеря. Когда Майя Санду победила на президентских, а её партия – на парламентских выборах, она заполучила всю политическую власть в стране. Но Москва не потеряла своего значения для достаточно большого количества граждан этой страны»,
– уверены во Франции.
Издание напоминает, что Молдавия вошла в состав России более двух веков назад – в 1812 году, и только в 1991 году после развала Советского Союза эта страна – бывшая советская республика – получила независимость. Вот только единства по этому вопросу уже тогда не существовало и часть населения, в основном русскоговорящие граждане бывшей советской Молдавии, объявили о создании своей республики – Приднестровской.
Так что противоречия в этой стране существовали с самого первого дня её существования, отмечает издание, не исчезли они и сегодня и продолжают раскалывать страну на два лагеря – тех, кто выступает за сближения с Европой, и тех, кто не мыслит своё будущее без России.
«Эту двойственность можно заметить и в национальной политике страны, которой правили то прорумынские и проевропейские, то пророссийские партии»,
– пишет автор статьи Бруно Каден (Bruno Cadène).
Всё изменилось после президентских выборов, которые прошли осенью прошлого года. Тогда на выборах проевропейский политик Майя Санду обошла пророссийского президента-социалиста Игоря Додона. А после июльских парламентских выборов, на которых пропрезидентская партия получила большинство в парламенте, в руках Майи Санду оказалась вся власть в стране, отмечает France Culture. И президент уже объявила своей главной целью – привести Молдавию в Евросоюз и в НАТО, несмотря на то, что почти половина населения страны не одобряет подобные планы.
«Однако результаты последних выборов вовсе не говорят о том, что окончательно победил прозападный вектор движения страны, и теперь Молдавия не будет разрываться между Востоком и Западом, между Россией и Европой. В сентябре в этой стране пройдут местные выборы и выборы в Национальное собрание автономной Гагаузии, которая всегда практически единогласно поддерживала пророссийские силы. Вряд ли что-то изменится и в этом году, поэтому уже сейчас можно говорить о том, что раскол Молдавии никуда не исчез, а, может быть, немного изменил географию»,
– делает вывод France Culture.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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